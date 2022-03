Gli smart TV da 32" sono tra i televisori più desiderati dagli utenti e i motivi sono diversi: hanno un costo più accessibile e soprattutto hanno dimensioni compatte che permettono di posizionarli praticamente ovunque. I televisori smart da 32 pollici li troviamo spesso nelle camere, nelle camerette e anche in cucina o in salotto se non c’è molto spazio a disposizione. Trovare il giusto modello che si adatti alla propria situazione non è semplicissimo, ma fortunatamente ci sono degli e-commerce online come Amazon che ci offrono una vasta scelta. Gli smart TV da 32" sono tutti molto simili tra di loro e in alcuni casi a fare la differenza è banalmente il prezzo. Tra gli altri fattori da valutare c’è anche la risoluzione dello schermo e il sistema operativo utilizzato.

In questa guida troverai smart TV che spiccano per il rapporto qualità-prezzo, per la bontà dell’audio o dello schermo. Tutti permettono di vedere in streaming film, serie TV e programmi sportivi. Ecco i migliori smart TV da 32".

Lo smart TV LG 32LQ63006LA (modello 2022) ha uno schermo da 32" con risoluzione FullHD (caratteristica che non si trova spesso su televisori con queste dimensioni). La risoluzione delle immagini è molto elevata e i colori realistici, grazie anche alla presenza del processore α5 di quinta generazione. Il processore, oltre a elaborare le immagini per renderle più realistiche, lavora anche sulla parte audio per migliorare il suono e renderlo più avvolgente. Lo smart TV LG sfrutta anche l’intelligenza artificiale e dispone delle tecnologie AI BRIGHTNESS e AI SOUND per migliorare la luminosità dello schermo e impostare l’audio in base alla tipologia del contenuto.

Molto ricca la parte dedicata all’intrattenimento. Sullo smart TV LG 32LQ63006LA troviamo il sistema operativo proprietario webOS che supporta tutte le app più importanti per il video streaming. Inoltre, sono presenti anche le app di Google Stadia e GeForceNOW per giocare ai propri videogame preferiti in cloud. Lo smart TV è compatibile anche con il nuovo digitale terrestre DVB-T2. Nonostante sia uscito sul mercato da pochi mesi, lo troviamo già in offerta su Amazon a un ottimo prezzo.

Xiaomi Mi TV P1 32" è uno smart TV con schermo LED da 32" e risoluzione HD Ready. Il televisore intelligente ha un design molto compatto, con cornici laterali praticamente assenti che lo rendono perfetto per coloro che hanno poco spazio a disposizione. Le immagini sono di buona qualità grazie al display LED. Sul fronte audio troviamo il supporto alla decodifica Dolby Audio e DTS-HD per un audio 3D potente e immersivo. La parte interattiva è gestita dal sistema operativo Android TV, aggiornato con una buona frequenza da Google. È possibile installare tantissime applicazioni, tra cui le varie Amazon Prime Video, Netflix, DAZN, Disney+ e YouTube. La memoria interna è di 8GB, quindi si ha la libertà di installare un buon numero di app.

Come tutti i televisori smart con Android TV troviamo anche Google Assistente per cambiare canale o avviare un’app direttamente con la propria voce. Non manca Google Chromecast per trasmettere sul televisore immagini e video presenti sullo smartphone. Triplo sintonizzatore per DVB-S2, DVB-T2 (il nuovo digitale terrestre) e DVB-C. Lo smart TV di Xiaomi è disponibile su Amazon a un prezzo molto interessante: sotto i 200€ diventa un best buy.

Hisense 32AE5600FA è uno smart TV con schermo LED da 32 pollici e risoluzione HD Ready. Grazie alla tecnologia HDR la qualità delle immagini è molto buona e i colori sono realistici. La luminosità dello schermo può essere adattata alla tipologia di contenuto. Lo smart TV monta due altoparlanti da 12W con il supporto alla codifica DTS Studio. Lo smart TV utilizza il sistema operativo Android TV che garantisce il massimo supporto a qualsiasi tipo di applicazione: si possono vedere tutti i propri film, serie TV e sport preferiti.

Come su tutti i televisori dotati di Android TV c’è anche Google Assistant e Google Chromecast. Inoltre, è possibile collegare alla porta USB una chiavetta per vedere immagini e video. Supporto al digitale terrestre DVB-T2. Hisense è diventata oramai una garanzia quando si tratta di smart TV e molto spesso i suoi televisori sono anche in offerta su Amazon.

Lo smart TV da 32 pollici Sharp Aquos 32Di6E 32" ha uno schermo LED con risoluzione HD Ready. La qualità delle immagini è molto buona, grazie alla tecnologia Active Motion 400 che riduce al minimo lo sfarfallio e le sfocature. A risaltare è anche il design accattivante caratterizzato dalla quasi totale assenza delle cornici laterali. Lo smart TV ha un comparto audio con ottime componenti realizzate da Harman Kardon che permettono di avere un suono cinematografico.

A bordo troviamo il sistema operativo Android TV compatibile con tutte le principali app di video streaming (Amazon Prime Video, Netflix, YouTube e DAZN). C’è anche la possibilità di gestire il televisore con i comandi vocali grazie al supporto a Google Assistant. Lo smart TV ha anche un SD Card Reader per vedere le immagini e video registrati con la fotocamera direttamente sul televisore. La modalità gaming permette di ridurre la latenza e di avere un’esperienza di gioco ricca e coinvolgente.

Lo smart TV ha ricevuto su Amazon anche il bollino “Amazon’s Choice" ed è disponibile anche in offerta a un prezzo molto interessante.

LG 32LM6370PLA è uno smart TV con pannello LED da 32" con risoluzione FullHD. Lo schermo ad alta risoluzione regala immagini con colori intensi e vividi. Il comparto tecnico è composto anche da un processore Quad Core con Dynamic Color Enhancer che regola l’intensità dei colori per immagini più realistiche. Per la parte audio troviamo delle casse che assicurano un suono di qualità cinematografica grazie al Dolby Audio e al Virtual Surround Plus.

La parte dedicata all’intrattenimento è gestita dal sistema operativo webOS, che offre un’interfaccia semplice da utilizzare e il supporto a tutte le applicazioni più importanti. È possibile anche collegare una chiavetta USB o un hard disk esterno al televisore per vedere immagini e video (tutto alla massima risoluzione possibile). Supporta anche il nuovo digitale terrestre DVB-T2.

Lo schermo FullHD lo rende un po’ più costoso rispetto agli altri modelli, ma lo si trova spesso su Amazon con sconti molto interessanti che permettono di risparmiare qualche decina di euro.

In una guida all’acquisto sui migliori smart TV da 32 pollici non poteva mancare un modello Samsung. Lo smart TV Samsung UE32T5372CUXZT ha uno schermo da 32 pollici con risoluzione FullHD. La qualità delle immagini è molto elevata e non solo per l’alta risoluzione. Lo smart TV, infatti, utilizza delle tecnologie sviluppate appositamente da Samsung per migliorare la qualità video come, ad esempio, Purcolor che agisce sui colori rendendoli più intensi, naturali e realistici. La tecnologia HDR rende i dettagli più definiti e i contrasti più accentuati.

Lo smart TV utilizza il sistema operativo proprietario e non ci sono problemi di compatibilità con tutte le varie app per il video streaming. Il televisore si integra alla perfezione anche con l’ecosistema domestico grazie al supporto ad Alexa, Google Assistant e AirPlay 2. Se volete uno smart TV da 32" con risoluzione FulHD, questo modello di Samsung è sicuramente uno dei migliori. E anche uno dei più scontati su Amazon.

