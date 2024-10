Mike Flanagan al lavoro su una serie tratta da un cult di Stephen King

Flanagan, già noto per titoli horror come The Haunting e Midnight Mass, sta lavorando a una nuova serie tv tratta dal primo romanzo di Stephen King

Fonte foto: Shutterstock

È notizia di qualche giorno fa che Fairy Tale, romanzo dark fantasy del 2022 di Stephen King, potrebbe diventare una nuova serie tv in dieci episodi prodotta da A24. Lo scrittore statunitense, maestro del genere horror, è però coinvolto anche in altri work in progress interessanti: MGM+ sta trasformando in una serie tv il romanzo L’istituto, del 2019; mentre Billy Summers, pubblicato nel 2021, dovrebbe diventare un film. Eppure, la già sterminata lista di adattamenti per il cinema e per la tv delle opere di King pare destinata ad allungarsi ancora: c’è una nuova serie tv in arrivo, questa volta tratta da un vero e proprio cult dello scrittore e realizzata da un altro "maestro del brivido".

Carrie, la nuova serie tv dal romanzo di Stephen King

Il romanzo di cui stiamo parlando è il celebre Carrie: uscito nel 1974, è stato l’esordio letterario di Stephen King e nel corso degli anni è già stato adattato in quattro film: Carrie – Lo sguardo di Satana (nel 1976), Carrie 2 – La furia (nel 1999), Carrie (nel 2002) e Lo sguardo di Satana – Carrie (nel 2013).

Questa volta a portare sullo schermo la storia dell’introversa adolescente Carrie White sarà Mike Flanagan, sceneggiatore, regista e produttore che ha già messo la firma su serie tv horror di grande successo come The Haunting, Midnight Mass e La caduta della casa degli Usher.

Insomma, le aspettative sono alte: il trono di Stephen King non è in dubbio, ma anche Flanagan ha un curriculum "da brivido" di tutto rispetto e negli ultimi anni è diventato una voce influente del genere horror.

HELP just one week to Mike Flanagan day. pic.twitter.com/sQ9PmZq07u — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) October 24, 2024

Cosa sappiamo della serie tv Carrie di Mike Flanagan

La serie tv tratta da Carrie è il primo lavoro di Flanagan dopo il suo passaggio da Netflix a Prime Video. Oltre a scrivere la sceneggiatura, sarà anche showrunner e co-produttore esecutivo (con Trevor Macy). Flanagan e Macy hanno già collaborato in passato, ad esempio per Doctor Sleep e Oculus – Il riflesso del male.

Prime Video presenta questa novità come «una rivisitazione audace e attuale» della storia della liceale Carrie White, introversa e disadattata. Nel romanzo, Carrie affronta un’adolescenza decisamente difficile: è tormentata da una madre nevrotica e tirannica, mentre a scuola è vittima di bullismo e di scherno da parte delle sue compagne. Le cose cambiano quando la protagonista scopre di possedere dei poteri soprannaturali.

The prom scene in Carrie (1976)

dir. Brian De Palma pic.twitter.com/3Xd4QPQqcu — Horror Collective 🎃🔪 (@THEH0RRORKID) October 21, 2024

Quando esce la serie tv Carrie

Come accennato, nel dicembre 2022, dopo quattro anni con Netflix, Mike Flanagan ha firmato un accordo pluriennale di collaborazione esclusiva con Amazon MGM Studios. La serie tv Carrie uscirà dunque su Prime Video, ma al momento non è ancora stata data alcuna indicazione sulle tempistiche.