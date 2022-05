Misteri da risolvere: tre nuove serie da guardare

C’è chi sceglie la nuova serie tv da guardare per svagarsi e alleggerire una giornata pesante, chi per sognare una storia d’amore, chi per provare emozioni forti o imparare qualcosa di nuovo. Ma una grande parte degli spettatori chiede una storia intrigante e capace di tenere con il fiato sospeso.

In questi casi, le serie mistery e gialle sono sicuramente l’opzione più azzeccata, dato che «i gialli veri sono quelli che complicano le soluzioni e non danno certezze»: così ha scritto alcuni anni fa lo scrittore e fotografo Roberto Cotroneo. Nel testo, in realtà, Cotroneo si riferiva al romanzo giallo, che tradizionalmente racconta appunto intrighi, omicidi da risolvere e misteri da indagare. Ma la stessa descrizione si applica alla perfezione anche alle serie tv dello stesso genere. Sulle principali piattaforme di streaming non mancano le novità uscite di recente: ecco qualche consiglio.

Bosch: Legacy

Uscita lo scorso 6 maggio su Prime Video, questa serie ha per protagonista l’ex poliziotto Harry Bosch, investigatore privato, che collabora con l’avvocato Money Chandler. Il cast include Titus Welliver, Mimi Rogers, Madison Lintz, Stephen A. Chang e Denise G. Sanchez.

The Unsolved Murder of Beverly Lynn Smith

In questa docuserie originale, disponibile da pochi giorni su Prime Video in versione originale e sottotitolata, la regista Nathalie Bibeau racconta la complicata e controversa operazione sotto copertura messa in piedi per indagare sull’omicidio di Beverly Lynn Smith, morta a 22 anni.

La giovane viveva in una fattoria in Ontario con il marito e un bambino di 10 mesi e fu uccisa nella cucina di casa sua il 9 dicembre 1974. Nel 2007, quando ormai era diventato un “cold case", i risultati di un test del poligrafo hanno sollevato nuovi sospetti su Alan Smith, un uomo senza alcuna parentela con Beverly Lynn Smith e che già nel corso delle prime indagini era stato oggetto di attenzioni.

42 giorni nell’oscurità

Su Netflix dall’11 maggio c’è questa serie incentrata sulla sparizione di una donna, Verónica. La sorella Cecilia è determinata a ritrovarla ma per riuscirci, mentre il tempo a disposizione stringe, dovrà combattere contro la negligenza delle autorità e i pregiudizi.

Avvocato di difesa

Il protagonista di questa nuova serie Netflix (uscita il 13 maggio) è Mickey Haller, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo, che dirige uno studio legale e risolve grandi e piccoli casi avvenuti a Los Angeles. La serie è tratta dai romanzi dello scrittore Michael Connelly: la prima stagione, nello specifico, è l’adattamento di La lista, il secondo libro della serie Avvocato di difesa.

Che fine ha fatto Sara?

Questa serie thriller e gialla è uscita per la prima volta nel 2021: la vera novità è la terza e ultima stagione, disponibile su Netflix fra pochi giorni (18 maggio). Chi ha ucciso Sara e perché l’ha fatto? Finalmente gli spettatori avranno tutte le risposte.