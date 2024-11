Misteri e natura selvaggia in queste due nuove docuserie canadesi

La docuserie In Cold Water: The Shelter Bay Mystery ripercorre un misterioso caso di annegamento, invece Hard North racconta come si vive nella natura selvaggia

Fonte foto: Amazon MGM Studios

A novembre si va in Canada! Prime Video ha annunciato in questi giorni l’arrivo sulla piattaforma di streaming di due nuove docuserie canadesi. La prima si chiama In Cold Water: The Shelter Bay Mystery e ripercorre il caso di Laura Letts-Becket, insegnante in una scuola di Alberta che è annegata mentre si trovava in vacanza con il marito alle Canadian Rocky Mountains. Hard North, invece, segue un gruppo di giovani canadesi che vogliono costruire una fattoria nella vasta e selvaggia natura canadese.

Di cosa parla la docuserie In Cold Water

In Cold Water: The Shelter Bay Mystery, come accennato, riapre il caso dell’insegnante Laura Letts-Beckett, annegata in acque ghiacciate mentre si trovava in vacanza a pescare insieme al marito, unico testimone del misterioso incidente.

L’uomo, un ex consigliere comunale neozelandese di nome Peter Beckett, è stato arrestato e accusato di omicidio un anno dopo la morte della moglie. La vicenda ha suscitato opinioni contrastanti, ma tra sospetti e accuse ciò che è accaduto a Peter dopo il suo arresto ha gettato sull’intera vicenda un’ombra ancora più scura.

Diretta da Trish Neufeld, la docuserie in tre parti ha come produttori esecutivi Pablo Salzman, Michael Kronish, Suze Hannagan, Thomas Robins, Kim Roberts e Benjamin Duffield.

In Cold Water, quando esce in streaming

La docuserie In Cold Water: The Shelter Bay Mystery, di cui si può vedere qui sotto il trailer ufficiale, sarà disponibile su Prime Video dal 12 novembre 2024.

Di cosa parla la docuserie Hard North

Restiamo in Canada con la docuserie Hard North, che è ambientata nei territori più sperduti e selvaggi del Paese. Qui alcuni giovani canadesi si imbarcano in una sfida interessante: provare a vivere per un anno nella vasta natura selvaggia contando solo sui frutti della terra e sul proprio lavoro. Riusciranno a chiamare "casa" questi luoghi così remoti e spesso ostili?

L’obiettivo dei partecipanti a questa sfida non è semplicemente sopravvivere, ma provare ad avviare uno stile di vita sostenibile nel tempo e una reale attività di auto-sostentamento che sia in grado di prosperare.

Creata da Paul Kilback, la docuserie in otto puntate ha come protagonisti Matty Clarke, che si trova a Lake St. John, Newfoundland; Margot Bossus a Plata Trap-Line, Rogue Range, Yukon; Billy Rioux a Gaspé Peninsula, Quebec; e Emily Veilleux e Gilbert Chookomoolin a Peawanuck, Ontario.

I produttori esecutivi per Blue Ant Studios sono Matthew Hornburg, Mark J.W. Bishop, Tara Elwood e Donna Luke.

Questo il trailer ufficiale.

Quando esce Hard North

Gli otto episodi di Hard North saranno disponibili su Prime Video dal 29 novembre 2024.