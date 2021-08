Modern Love: la seconda stagione arriva su Prime Video

Venerdì 13 agosto torna, sul colosso streaming Amazon Prime Video, la seconda stagione di Modern Love. Dopo Soulmates e Solos il catalogo di Prime si arricchisce di questo nuovo capitolo della serie antologica con altri otto episodi. Siamo sicuri che anche in questa stagione l’amore infrangerà tutte le regole.

Il trailer ufficiale di Modern Love 2 è stato pubblicato dalla piattaforma Amazon Prime e ha già commosso in pochi secondi. Saranno sicuramente otto episodi che abbracceranno emozioni e le tante sfumature dell’amore. Come la prima stagione anche questa racconterà storie di vita vera. Modern Love trae ispirazione dalle lettere dell’omonima rubrica settimanale del New York Times. La serie è diretta da John Carney, giovane regista e sceneggiatore irlandese, conosciuto soprattutto per il film Once (Una volta) che ha per tema l’amore per i propri sogni.

Cosa sappiamo di Modern Love 2

Questa seconda stagione di Modern Love promette d’infrangere tutte le regole dell’amore; verranno raccontate tante sfumature con storie originali tra rivelazioni, complicazioni e tradimenti. Negli otto episodi disponibili sul catalogo Prime dal 13 agosto avremo una grande varietà: si parte con un amore datato che si riaccende e vedremo anche un test in corso fra amici che vogliono capire se sono tali o sono innamorati.

Ancora, la stravagante storia di una ragazza nottambula con il suo fidanzato mattiniero e poi la storia di un ex con un ex. Ci sarà la storia di una notte, una promessa impossibile da mantenere e non poteva mancare la perdita di un amore. Altra storia che accompagnerà Modern Love 2 è quella sulla scoperta della sessualità.

Il cast di Modern Love 2

Anche questa stagione prevede la partecipazione di attori stellari. In primis Kit Harington, cioè Jon Snow di Game of Thrones, ci sarà anche Minnie Driver, il cui ultimo lavoro è Cenerentola, Tobias Menzies, straordinario principe Filippo nella terza e quarta stagione di The Crown e poi ancora Gbenga Akinnagbe, Lucy Boynton, Tom Burke, Zoë Chao, Grace Edwards, Dominique Fishback, Garrett Hedlund, Sophie Okonedo, Zane Pais, Anna Paquin, Isaac Powell, Marquis Rodriguez e Lulu Wilson.

Curiosità su Modern Love 2

Gli episodi della seconda stagione di Modern Love sono stati girati oltre che a Dublino in Irlanda anche ad Albany, Schenectady e Troy nello stato di New York.

Lo showrunner della serie John Carney è anche sceneggiatore, regista ed executive producer.

Un episodio di Modern Love 2 è stato diretto da Andrew Rannells la storia di questa puntata si basa proprio su un suo scritto inviato da lui alla rubrica del New York Times.

