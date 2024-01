Monarch: Legacy of Monsters, ci sarà una stagione 2?

Fonte foto: Apple TV+

Monarch: Legacy of Monsters proseguirà oltre la prima stagione? La conferma ufficiale del rinnovo non è ancora arrivata, ma in effetti il finale di stagione è uscito in streaming su Apple TV+ solo da pochi giorni (il 12 gennaio). Secondo lo showrunner Chris Black, però, ci sono speranze che in futuro la storia possa andare avanti, anche perché, ha detto in un’intervista a TVLine, «lo show è andato molto bene, quindi siamo ottimisti ed emozionati».

Cos’è il MonsterVerse

La serie tv Monarch: Legacy of Monsters, creata da Chris Black, si colloca subito dopo gli eventi raccontati nel film Godzilla del 2014. È la seconda serie tv (oltre a Skull Island, uscita nel 2023) a fare parte del cosiddetto MonsterVerse, cioè il franchise di film e serie tv che raggruppa le storie che hanno a che fare con Godzilla, King Kong e altre creature mostruose ideate dalla Toho.

Oltre al film Godzilla del 2014 e alle due serie tv appena citate, fanno parte del MonsterVerse anche i film Kong: Skull Island (del 2017), Godzilla II – King of the Monsters (2019), Godzilla vs. Kong (2021) e Godzilla e Kong – Il nuovo impero (in uscita al cinema nella primavera di quest’anno).

Monarch: Legacy of Monsters, trama e cast

La trama di Monarch: Legacy of Monsters ha come protagonisti i fratelli Cate e Kentaro Randa che seguono le orme del padre per svelare il legame della loro famiglia con l’organizzazione segreta chiamata Monarch, il cui scopo è monitorare i mostri giganti noti come Titani.

La trama della serie si svolge nel 2015, quindi un anno dopo il ritorno di Godzilla, ma con frequenti tuffi nel passato fino a due generazioni prima di Cate e Kentaro, quando gli scienziati Bill Randa e Keiko Miura hanno gettato le prime basi per lo sviluppo di Monarch.

Seguendo gli indizi, i due protagonisti si addentrando sempre più profondamente nel mondo dei mostri fino ad arrivare all’ufficiale dell’esercito Lee Shaw, un alleato della famiglia Randa attraverso i decenni, e fino a riesumare segreti sepolti che potrebbero cambiare per sempre la vita sulla Terra.

Il cast di Monarch: Legacy of Monsters include Anna Sawai, Kiersey Clemons, Ren Watabe, Mari Yamamoto, Anders Holm, Joe Tippett, Elisa Lasowski, Wyatt Russell e Kurt Russell (questi ultimi due sono padre e figlio nella vita reale e nella serie interpretano lo stesso personaggio, Lee Shaw, in periodi diversi).

Monarch: Legacy of Monsters stagione 2: cosa sappiamo

Monarch: Legacy of Monsters è uscito su Apple TV+ a partire dal 17 novembre 2023 e, come detto, la prima stagione si è conclusa da pochi giorni. «Sentiamo di avere più storie da raccontare», ha dichiarato recentemente lo showrunner Chris Black, lasciando intendere la volontà di proseguire la storia con nuovi episodi.

Una volontà che per ora, però, non è stata espressa allo stesso modo da Apple («Non abbiamo ricevuto conferme per la seconda stagione», ha specificato Black). L’accoglienza della serie tv da parte di pubblico e critica è stata positiva, inoltre Apple già in passato ha rinnovato per ulteriori stagioni alcuni dei suoi prodotti originali, come Foundation. C’è margine per essere ottimisti.