Mondiali Qatar: la RAI fa un regalo ai tifosi italiani

Il campionato mondiale di calcio 2022, che si terrà dal 20 novembre in Qatar, è alle porte e per l’occasione la RAI, che propone tutte le partite della Coppa del mondo Fifa 2022, ha messo a punto un canale in 4K. La sorpresa sarà gradita agli amanti del calcio, che potranno vedere alcune partite in altissima qualità. Ma solo se hanno la giusta dotazione tecnica.

RAI 1 4K: come funziona

Già da un paio di giorni la RAI ha attivato la risoluzione 4K per il suo canale ammiraglia, ovvero RAI 1. Non tutti, però, possono sfruttare la novità: serve uno Smart TV recente, connesso a Internet e compatible con il codec HEVC e lo standard HbbTV.

HbbTV sta per Hybrid Broadcast Broadband TV, cioè TV "ibrida" un po’ via antenna e un po’ via Internet. Nel caso specifico di RAI 1 4K il segnale non proviene dall’antenna ma dalla connessione a Internet. In pratica come il segnale di Netflix, Prime Video e tutte le altre piattaforme di streaming.

A differenza di ciò che succede con queste piattaforme, però, l’utente non dovrà aprire l’app e cercare il canale: sarà il canale a passare automaticamente dal flusso via radio captato dall’antenna a quello in streaming ricevuto da Internet. Lo spettatore non si accorgerà di nulla e RAI 1 4K sarà accessibile direttamente facendo zapping sul Digitale Terrestre.

Trattandosi di un flusso in 4K, ci vorrà però una buona connessione: il "peso" del nuovo canale sarà infatti notevole e servirà una banda di almeno 15 MB/s liberi, fissi e stabili. Da notare che RAI 1 4K è visibile anche dagli altri dispositivi come smartphone, tablet e laptop

RAI 1 trasmette già in 4K da un paio di giorni ma, chiaramente, il segnale in entrata non è ancora in 4K. Ciò vuol dire che al momento non c’è alcun miglioramento della qualità, bisognerà aspettare l’arrivo del flusso in 4K per vedere la differenza. Cosa che succederà a partire dal 20 novembre, data di inizio dei Mondiali in Qatar.

Finita la trasmissione in 4K della partita, che l’utente riceverà via Internet, la TV passerà nuovamente alla ricezione via antenna perché il segnale non sarà più in 4K.

RAI 1 4K con Tivusat

RAI 1 trasmette già in 4K, ma non sul Digitale Terrestre bensì su Tivùsat (canale 201), ossia la piattaforma satellitare gratuita che offre oltre 100 canali e che arriva anche nei Comuni che non ricevono il segnale del Digitale Terrestre. Tivùsat non richiede la connessione a Internet, perché il segnale arriva direttamente dal satellite, ma richiede una TV compatibile e l’acquisto (una volta sola) di una card di attivazione.

RAI 1 4K: quale TV serve

Per completezza, chiudiamo il discorso RAI 1 4K parlando anche della Smart TV necessaria a vedere il canale ad altissima risoluzione. Chiaramente la TV deve avere la risoluzione 4K, altrimenti continuerà a ricevere il normale segnale via radio e non quello via Internet.

Poi dovrà essere compatibile con l’HbbTV e, infine, anche con il codec HEVC Main10 che è lo stesso che verrà usato come standard a fine switch off per la trasmissione del segnale Digitale Terrestre CVB-T2 di seconda generazione. Ecco alcuni esempi di Smart TV in grado di visualizzare RAI 1 4K per i mondiali del Qatar.

Samsung UE50AU7190UXZT – Risoluzione 4K – HbbTV e HEVC Main10 – Diagonale 50 pollici

LG NanoCell 50NANO796PC – Risoluzione 4K – HbbTV e HEVC Main10 – Diagonale 50 pollici

Philips 43PUS8507 – Risoluzione 4K – HbbTV e HEVC Main10 – Diagonale 48 pollici

Hisense 50A78GQ – Risoluzione 4K – HbbTV e HEVC Main10 – Diagonale 50 pollici