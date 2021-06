Prime Day, ultime offerte esclusive: monitor LG 27" a metà prezzo

Ci sono alcuni utenti che non si accontentano di un monitor qualunque, ma vogliono un prodotto dalle caratteristiche ben precise: questi utenti sono i gamer e i monitor che fanno per loro sono prodotti molto specifici, che non costano affatto poco.

Poi ci sono le offerte dell’Amazon Prime Day, che risolvono il problema permettendo agli appassionati di videogiochi di comprare un monitor da gaming di ottima marca ad un prezzo scontatissimo: -48%. Il monitor in questione è il modello LG 27GN800 UltraGear da 27 pollici, dimensione non eccessiva ma sufficiente per giocare con un buon coinvolgimento. Sulla qualità dei monitor LG, invece, c’è poco da discutere visto che l’azienda coreana è insieme a Samsung tra i maggiori produttori al mondo di pannelli LCD ed OLED, che vengono integrati anche su monitor di altri produttori. Per questo motivo i gamer apprezzeranno molto questa offerta, perché potranno mettere le mani su un prodotto compatibile con le ultime tecnologie a loro utili senza spendere un patrimonio.

LG 27GN800 UltraGear: caratteristiche tecniche

I monitor da gaming sono dispositivi particolari, che integrano tecnologie specifiche che vengono sfruttate solo dai videogiochi di ultima generazione. Nello specifico LG 27GN800 UltraGear monta un pannello LG IPS (il top della tecnologia LCD) con velocità di risposta di appena 1 ms.

La risolzione è QuadHD, cioè 2560×1440 pixel 16:9, ben oltre il Full HD al quale è già difficile far girare i videogiochi tripla A di ultimissima generazione senza un computer molto potente. Il monitor è certificato HDR10 e può riprodurre il 99% dello spettro colore RGB.

Questo monitor è compatibile sia con Nvidia G-Sync che con AMD FreeSync Premium a 144Hz, le due tecnologie di sincronizzazione adattiva che impediscono al monitor di “sfarfallare" o di creare artefatti grafici al variare del framerate del gioco. Grazie a queste tecnologie, volendo, è possibile anche collegare il monitor LG 27GN800 UltraGear alla PlayStation 5 per giocare a 120 frame al secondo.

LG 27GN800 UltraGear: l’offerta

LG 27GN800 UltraGear normalmente costa un bel po’, per essere un 27 pollici: il prezzo di listino è infatti di 499 euro. Un prezzo giustificato dalle caratteristiche tecniche peculiari per il gaming già descritte.

L’offerta Amazon Prime Day, però, prevede uno sconto del 48% che porta questo monitor ad un prezzo di 259,99 euro. Si tratta di un ottimo affare per chi cerca un monitor per giocare di buona qualità, con le ultime tecnologie disponibili ma di dimensioni non eccessive.

LG 27GN800 UltraGear Monitor da Gaming 27 pollici – Compatibile Nvidia G-Sync e AMD FreeSync Premium 144Hz