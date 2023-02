Moto edge 30, lo sconto è eccezionale: da comprare subito

Motorola è tornata prepotentemente nel mercato degli smartphone e lo ha fatto grazie a dispositivi super affidabili e con caratteristiche top. L’altro aspetto da non sottovalutare è il prezzo, soprattutto quando li troviamo in offerta su Amazon. Esattamente quello che accade oggi con il Moto edge 30, un degli ultimi dispositivi top di gamma lanciati sul mercato dall’azienda statunitense. Sul sito di e-commerce è disponibile con un ottimo sconto del 33% che fa scendere il prezzo di ben 180€ e puoi anche dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero.

L’arrivo sul mercato del moto edge 30 è passata un po’ in sordina, ma si tratta di un dispositivo super interessante. Ottimo schermo (tra i migliori nel mondo degli smartphone), comparto fotografico molto interessante con un doppio sensore da 50MP nella parte posteriore e un processore 5G che assicura prestazioni elevate. Insomma, tutto quello che un utente cerca in un dispositivo top e che oggi troviamo a un prezzo veramente interessante.

Moto edge 30

Moto edge 30: la scheda tecnica

Ricevere la "certificazione" "Scelta Amazon" equivale ad avere un bollino di qualità. E questo bollino lo troviamo sul Moto edge 30, smartphone top in promo speciale su Amazon. I motivi per cui lo ha ricevuto sono molto chiari: ottima scheda tecnica. Vediamola nel dettaglio.

Partiamo dal primo elemento che spicca su tutti gli altri: lo schermo. Sul moto edge 30 troviamo un display OLED da 6,5" con risoluzione FHD e refresh rate fino a 144Hz. Una frequenza di aggiornamento così elevata è un vero record per gli smartphone e lo rende fluidissimo nell’utilizzo quotidiano. Sotto la scocca trova posto l’ottimo processore Snapdragon 778+ con modem 5G integrato. A supporto 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Molto interessante anche il comparto fotografico. Motorola ha optato per una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50MP; obiettivo ultra-grandangolare sempre da 50MP e sensore di supporto da 2MP. La fotocamera frontale è da ben 32MP e assicura selfie perfetti. Una soluzione versatile ed equilibrata che permette di scattare e registrare video con una qualità elevatissima, anche grazie alle diverse modalità che sfruttano al meglio l’intelligenza artificiale.

Chiudiamo con la batteria da 4020mAh che permette di arrivare a fine giornata senza troppi problemi. Lo smartphone utilizza una versione di Android senza alcuna personalizzazione, il che lo rende anche più performante nell’utilizzo quotidiano.

Moto edge 30 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo lo smartphone top di Motorola a un prezzo di 369,90€, con uno sconto del 33% rispetto a quello di listino. Un minimo storico molto interessante e che fa diventare il Moto edge 30 uno die migliori dispositivi per rapporto qualità-prezzo. Puoi anche pagare lo smartphone in 5 rate da 73,98€ a tasso zero grazie al servizio presente nella pagina prodotto e messo a disposizione da Amazon. Per la spedizione e la consegna bisogna aspettare pochissimo, anche meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettuate l’ordine).

Moto edge 30

