Moto G Play 2022 è quasi pronto: come sarà

Motorola sta per lanciare uno smartphone economico che rientrerà nella sua popolare serie Moto G e sarà l’evoluzione del Motorola Moto G Play 2021 (in foto), in vendita anche in Italia tramite canali paralleli e su Amazon. Il nuovo modello chiamato Moto G Play 2022 arriverà con una configurazione base e a un prezzo accessibile. Secondo quanto riferito, l’annuncio ufficiale potrebbe avvenire entro la fine di quest’anno.

Moto G Play 2022, come sarà

Motorola Moto G 2022, secondo quanto riportato dal noto leaker Evan Blass, avrà un display con pannello LCD IPS da 6,5 ​​pollici e risoluzione HD+. E proprio sul display troviamo la prima novità rispetto al precedente G Play: infatti sparisce il notch per fare posto a un più attuale foro che cela la fotocamera per i selfie da 5 megapixel, in pratica però la stessa vista sul modello Moto G Play 2021.

Per quanto riguarda la potenza di elaborazione, invece, sarà probabilmente quella non certo elevatissima del processore Helio G37 di MediaTek, a cui saranno affiancati 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna. Visto lo spazio a disposizione per app, foto e video abbastanza risicato, il nuovo Moto G Play molto probabilmente supporterà l’inserimento di schede di memoria microSD.

È da sottolineare che, se sarà confermata la presenza di questo processore MediaTek, ci si dovrà ancora accontentare di collegarsi alla rete 4G, come con il precedente Moto G Play 2021 che si basava sul SoC Snapdragon 460.

La parte posteriore sarà occupata da tre sensori destinati a scattare foto e registrare video: un sensore principale da 16 MP (sul modello del 2021 era da 13 MP), abbinato a uno macro da 2 MP e a uno di profondità sempre da 2 MP.

Moto G Play 2022: autonomia di 3 giorni

L’elenco della dotazione hardware, ancora incompleto, prevede anche una batteria da 5.000 mAh che supporta la potenza di ricarica da 10 W. Dato che questo smartphone è molto simile in quasi tutti i reparti al suo predecessore, è possibile che anche Motorola Moto G 2022 riesca ad offrire un’autonomia di tre giorni.

Il sistema operativo preinstallato sarà Android 12 ma non è ancora chiaro se si tratterà di una versione completa o di una versione Go, molto apprezzata da Motorola che negli anni l’ha spesso proposta sui suoi smartphone più economici per renderli più fluidi e scattanti, anche con configurazioni molto poco potenti.

Ad ogni modo, tenendo conto del fatto che il precedente Moto G Play 2021 è arrivato all’inizio di gennaio di quest’anno, l’introduzione del modello 2022 dovrebbe avvenire a inizio 2023, anche se pensare di vederlo a dicembre non è un’opzione totalmente da scartare. Il suo prezzo ovviamente è sconosciuto ma difficilmente si supereranno i 178 euro, che è stato lo stesso prezzo di lancio del Moto G Play 2021.