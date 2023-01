Moto g13, g23, g53 5G e g73 5G: ecco i Motorola 2023

Il 2023 per Motorola inizia con il lancio di ben quattro nuovi smartphone della famiglia Moto g, ovvero il Moto g13, il Moto g23, il Moto g53 5G e il Moto g73 5G. Tutti verranno rilasciati sul mercato italiano nelle prossime settimane, a prezzi da fascia medio bassa.

Si tratta di una gamma molto completa, caratterizzata in tutti i modelli da due caratteristiche principali: lo schermo LCD e la fotocamera da 50 MP. Si tratta di due indicazioni importanti su come andrà il mercato degli smartphone 2023, che dovrà fare i conti con costi sempre più alti e, per forza di cose, sarà caratterizzato da più di un compromesso.

Moto g73 5G

Motorola Moto g73 5G (in foto) è il modello di punta della nuova gamma e vuole attrarre principalmente coloro che amano fare foto con lo smartphone.

Infatti presenta una fotocamera principale da 50 MP che si basa sulla tecnica del pixel binning 4-in-1 per catturare immagini di qualità anche quando la luce ambientale non è delle migliori.

Al suo fianco Motorola pone un sensore ultra grandangolare da 8 MP che funge anche da sensore per foto in macro e misuratore di profondità. La fotocamera anteriore, invece, è da 16 MP.

Sotto il display da 6,5 pollici , di tipo LCD con refresh da 120 Hz e risoluzione FHD+, Motorola ha inserito il SoC Mediatek Dimensity 930 al quale si accompagnano fino a 8 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione.

Il tutto alimentato da una batteria da 5.000 mAh che si ricarica via cavo a 30W. Questo è anche l’unico modello dei quattro presentati ad offrire la connessione Bluetooth 5.3.

Moto g53 5G

Lanciato inizialmente in Cina lo scorso dicembre, questo modello adotta lo stesso sensore principale del suo fratello maggiore Moto g73 5G ma a differenza di questo viene affiancato da un solo sensore macro da 2 MP.

Cambia anche il SoC, che in questo caso è un Qualcomm 480+ 5G, e anche la dotazione di RAM (fino a 6 GB) e lo spazio di archiviazione (64 o 128 GB).

Il display è 6,5 pollici, di tipo LCD, con risoluzione pari a 720 x1600 pixel e refresh rate pari a 120 Hz. La batteria è sempre da 5.000 mAh ma scende la potenza di ricarica via cavo a soli 10 W.

Moto g23

Sempre da 6,5 pollici è il display scelto da Motorola per il suo Moto g23, con una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento a 90 Hz.

Sotto la scocca troviamo un SoC Mediatek Helio G85 che si abbina a 4 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di storage, che si può espandere fino a 512 GB.

L’immancabile sensore principale sul retro è sempre da 50 MP ma con specifiche inferiori rispetto ai modelli più in alto nella gamma. C’è però un sensore ultra grandangolare da 5 MP e un macro da 2 MP.

Questo modello offre inoltre la stessa batteria del modello migliore, ovvero un accumulatore da 5.000 mAh con ricarica rapida a 30 W.

Moto g13

Il piccolo della famiglia e il nuovo Motorola Moto g13. Ha lo stesso SoC e lo stesso display del Moto g23, quello che cambia è nella dotazione di RAM (solo una versione da 4 GB) mentre rimane immutato lo spazio di archiviazione (64/128 GB espandibile fino a 512 GB).

Non male, per essere un modello economico, il comparto fotografico che conta su un sensore principale sempre da 50 MP dotato di tecnologia Quad Pixel, che lavora insieme a un sensore macro e a uno di profondità, entrambi da 2 MP.

L’autonomia è garantita da una batteria da 5.000 mAh con ricarica da 10 o 20 W a seconda del marcato in cui viene proposto lo smartphone.

Disponibilità e prezzi

Tutti e quattro gli smartphone arrivano con a bordo Android 13 e la disponibilità è garantita nelle prossime settimane. I prezzi di partenza previsti per il mercato italiano sono:

Motorola Moto g73 5G: 299,90 euro

Motorola Moto g53 5G: 249,90 euro

Motorola Moto g23: 239,90 euro

Motorola Moto g13: 189,90 euro