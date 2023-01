Motorola Edge 20 Lite costa la metà: lo sconto top è su Amazon

Gli smartphone di fascia media offrono funzionalità simili a quelli di fascia alta, ma a prezzi più convenienti. La scelta di un nuovo telefono può essere difficile, ma attualmente su Amazon c’è un’ottima opportunità di acquisto di uno smartphone di fascia media: il Motorola Edge 20 Lite. Questo dispositivo ha un display ampio, una fotocamera principale di alta qualità e una batteria dall’ottima durata. Lanciato nell’estate del 2021, il Motorola Edge 20 Lite ha una scheda tecnica molto buona ed è stato proposto a un prezzo di listino equilibrato. Attualmente, su Amazon è possibile acquistarlo a metà prezzo.

Motorola Edge 20 Lite – MediaTek Dimensity 720 5G – Versione 6/128 GB

Motorola Edge 20 Lite: caratteristiche tecniche

Il Motorola Edge 20 Lite è dotato di un processore MediaTek Dimensity 720, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il display è da 6,7 pollici, OLED, con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali è posizionato lateralmente.

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 108 MP, uno ultra grandangolare da 8 MP e uno di profondità da 2 MP. Il sensore anteriore, situato in un foro al centro del display, è da 32 MP.

Le connessioni disponibili sono il 5G, il Bluetooth 5.0, il WiFi 5 e l’NFC per pagamenti contactless (tramite POS) o la lettura di chip di carte elettroniche. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e si ricarica a 30W. Lo smartphone è certificato IP52, garantendo protezione contro la polvere e le gocce d’acqua.

Motorola Edge 20 Lite: l’offerta Amazon

Il Motorola Edge 20 Lite è attualmente in offerta su Amazon. È stato lanciato in Italia nel 2021 con un prezzo di listino di 370,90 euro, molto equilibrato in rapporto alle sue caratteristiche tecniche. Tuttavia, grazie all’offerta attualmente disponibile su Amazon, è possibile acquistarlo scontato del 49%, ovvero a 193 euro (-49%,-177,90 euro). Si tratta di un’ottima opportunità di acquisto per chi cerca uno smartphone di fascia media con un ampio display, una fotocamera principale di qualità e una buona autonomia della batteria. La spedizione è a carico dell’acquirente.

