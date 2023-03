Motorola Edge 40 Pro: ora è tutto confermato

Le informazioni sul nuovo Motorola Edge 40 Pro sono state oggetto di numerose indiscrezioni che negli ultimi mesi hanno attirato l’attenzione del web e degli esperti di tecnologia. Ormai, però, grazie alla condivisione accidentale (con successiva rimozione) della scheda tecnica completa del telefono sul sito Web di Motorola Italia, è certo che questo smartphone sarà identico al Motorola Moto X40 presentato in Cina a dicembre 2022, con cui condivide tutte le specifiche tecniche, ormai non più segrete.

Tra queste svettano sicuramente il nuovo chip di Qualcomm lo Snapdragon 8 Gen 2 e 12 GB di RAM che, associati a un comparto fotografico piuttosto interessante, permettono di collocare questo smartphone tra i dispositivi di fascia alta.

Motorola Edge 40 Pro: caratteristiche tecniche

Il prossimo smartphone top di gamma di Motorola avrà un display OLED da 6,67 pollici, con risoluzione FHD+ a 1080×2400 pixel e refresh rate variabile a 165 Hz.

Il processore, come già detto, sarà Snapdragon 8 Gen 2 con GPU Adreno 740 a cui si affiancheranno 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Dalla scheda tecnica trapelata non emergono informazioni riguardanti altri tagli di memoria, ma un po’ tutti si aspettano le versioni da 8/128 GB e da 12/512 GB.

Il comparto fotografico include un sensore principale da 50 MP con autofocus PDAF e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), uno ultra-grandangolare da 50 MP con autofocus e un teleobiettivo 2X da 12 MP con PDAF. La fotocamera frontale, invece, è da 60 MP.

La batteria in dotazione da questo smartphone è da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata a 125W e ricarica wireless a 15W.

Per la connettività troviamo il supporto alla rete 5G e Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e tutte le altre reti di geolocalizzazione satellitare.

Infine, secondo quanto condiviso per errore da Motorola Italia sul proprio sito, il Motorola Edge 40 Pro arriverà in commercio con Android 13 stock, cioè senza nessuna personalizzazione. In realtà, però, probabilmente si tratta di una indicazione errata perché Motorola aggiunge sempre una (minima, in realtà) personalizzazione ad ogni versione di Android installata sui propri smartphone.

Motorola Edge 40 Pro: quanto costerà

Visto che i rumor riguardo al nuovo top di gamma di Motorola sono stati tutti più o meno confermati dall’ultima condivisione involontaria dalla divisione italiana del brand, è facile immaginare che anche i prezzi trapelati sul web possano essere considerati attendibili.

A fronte di questo, seguendo quanto detto dal leaker SnoopyTech (lo stesso che ha condiviso l’infografica pubblicata per smaglio in Italia), lo smartphone dovrebbe arrivare in Europa al prezzo di 899 Euro, ma è il prezzo della versione 8\128 GB.

Le altre versioni non hanno ancora cifre ufficiali ma per quella 12\512 GB bisognerà spendere, sicuramente, più di 1.000 Euro. In più il Motorola Edge 40 Pro sarà disponibile in due colorazioni Interstellar Black e Lunar Blue.