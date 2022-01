Motorola Frontier: il top di gamma dalle fotocamere incredibili

È trascorso poco più di un mese dalla presentazione in Cina di Motorola Edge X30, il primo smartphone top di gamma a fare uso dell’ultimo processore Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. Il dispositivo è ancora atteso al debutto in Europa, eppure si inizia già a parlare di un nuovo modello di fascia alta che si chiamerebbe “Frontier".

In base a quanto trapelato nei giorni scorsi, sembrano già completamente note le specifiche tecniche di questo smartphone, che potrebbe essere addirittura più potente di Edge X30 (in foto). Motorola non ha ancora rilasciato informazioni ufficiali, ma il sito tedesco WinFuture ha pubblicato un rendering che potrebbe raffigurare Frontier in tutto il suo splendore. Dovrebbe essere un modello molto elegante, caratterizzato da display, hardware e comparto fotografico tali da impensierire tanti grandi rivali. Una cosa è certa: nel 2022 Motorola farà sul serio, e lo dimostrano anche le intenzioni dell’azienda sul prossimo pieghevole RAZR.

Motorola Frontier, com’è fatto

Dalle immagini pubblicate da WinFuture, possiamo farci un’idea di come potrebbe essere fatto Motorola Frontier, anche se non è detto che si tratti del design definitivo dello smartphone. Come vi avevamo già raccontato qualche giorno fa, il dispositivo dovrebbe avere display P-OLED da 6,67 pollici in formato 20:9, con bordi curvi in stile Huawei Mate 40. Lo schermo dovrebbe avere risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 144 Hz e supporto ad HDR10+.

Sempre nei rendering del dispositivo Motorola, si può vedere la fotocamera selfie posizionata nel foro al centro dell’estremità superiore, che dovrebbe essere costituita da un sensore da 60 megapixel. Nella parte posteriore di Frontier, invece, si possono notare i tre sensori: quello primario appare molto grande e potrebbe essere un obiettivo Samsung da 200 megapixel, mentre gli altri due sono più piccoli e trovano posto al di sotto di esso. Potrebbe trattarsi di un ultra grandangolo da 50 megapixel e di un teleobiettivo da 12 megapixel.

Secondo le ultime indiscrezioni, Motorola Frontier potrebbe fare uso del processore Snapdragon SM8475 (Snapdragon 8 Gen 1 Plus), che non è ancora stato presentato da Qualcomm. Ad affiancarlo ci sarebbero la memoria RAM fino a 12 GB e la memoria interna fino a 256 GB di tipo UFS 3.1. La batteria, invece potrebbe avere una capacità di 4.500 mAh e supportare la ricarica rapida a 125 Watt e quella wireless a 50 Watt.

Motorola Frontier, disponibilità

Stando ai recenti rumor, Motorola Frontier potrebbe fare il suo debutto in Cina intorno al mese di luglio e non è chiaro se manterrà questo nome. Siamo ancora in attesa del lancio globale dell’attuale top di gamma Motorola ed è difficile fare ipotesi su uno smartphone che ancora neanche esiste.

Sicuramente, un modello con hardware, display e comparto fotografico di questo tipo non potrà costare poco, ma potrebbe seriamente impensierire gli smartphone di fascia alta di molti produttori affermati, fra cui anche Samsung.