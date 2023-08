Motorola G54 in arrivo: come sarà

Fonte foto: Motorola

La gamma Moto G si prepara a registrare un importante aggiornamento con l’arrivo del Motorola Moto G54. Il nuovo smartphone di fascia media arriverà sul mercato nel corso delle prossime settimane, ritagliandosi uno spazio anche all’interno dell’offerta di Motorola per il mercato italiano. Ad anticipare le specifiche del mid-range è un nuovo leak del giornale online indiano The Tech Outlook. Lo smartphone andrà a sostituire l’attuale Motorola G53 (in foto) e disponibile in Italia da inizio anno.

Motorola G54: caratteristiche tecniche

Le prime indiscrezioni sul progetto del nuovo Motorola G54 anticipano buona parte della scheda tecnica del progetto. Lo smartphone avrà un display da 6,5 pollici di diagonale, caratterizzato da un rapporto tra le dimensioni di 20:9, da una risoluzione Full HD+ e da un refresh rate massimo di 120 Hz.

Per il momento non ci sono informazioni sulla tecnologia utilizzata dal pannello, che potrebbe essere un IPS LCD come sul G53. Confermata, però, la presenza di un sensore di impronte digitali integrato nel tasto d’accensione laterale, cosa che rafforza l’ipotesi dello schermo LCD e non OLED.

Il leak non chiarisce il modello di chip che sarà installato sotto la scocca del nuovo mid-range di Motorola (il G53 ha uno Snapdragon 480+). Viene chiarita, però, la possibilità di utilizzare il 5G. Di conseguenza, Motorola opterà per un chip con modem 5G integrato per consentire allo smartphone di sfruttare le reti mobili di nuova generazione.

Le opzioni sono molteplici: Motorola potrebbe continuare a scegliere Qualcomm, optando, ad esempio, per il nuovo Snapdragon 4 Gen 2, presentato nelle scorse settimane o il più economico Snapdragon 695 (usato da moltissimi medio-gamma 2023).

L’ancora misterioso SoC sarà affiancato da varie combinazioni di RAM e storage (che potrebbero variare in base al mercato di commercializzazione) con un massimo di 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Ci sarà anche una batteria da 5.000 mAh (ma non è chiaro quale sarà la potenza di ricarica) che dovrebbe garantire un’autonomia superiore alla media.

Il comparto fotografico, invece, includerà un sensore principale da 50 Megapixel, con OIS e varie funzionalità per migliorare la qualità degli scatti. La fotocamera anteriore avrà un sensore da 16 Megapixel.

Il sistema operativo sarà Android 13, con le solite (poche) personalizzazioni che caratterizzano gli smartphone Motorola e almeno un major update (con passaggio ad Android 14) garantito.

Motorola G54: prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola G54 è vicino al debutto ma, per il momento, non c’è ancora una data ufficiale di lancio. Lo smartphone potrebbe arrivare sul mercato nel corso del terzo trimestre dell’anno e, quindi, entro la fine di settembre. In arrivo ci sono quattro colorazioni: Ballad Blue, Ambrosia, Cornet Blue e Outer Space.

La commercializzazione in Italia è quasi certa e il prezzo potrebbe essere in linea con quello del Motorola G53, disponibile sul nostro mercato nella sola versione 4/128 GB che viene proposta con un prezzo di listino di 249,90 euro.