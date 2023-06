Motorola, lo smartphone top mai così conveniente: prezzo crollato

Un tempo tra i dominatori del settore della telefonia mobile, Motorola sta pian piano risalendo la china – e rosicchiando quote di mercato – presentando sul mercato degli smartphone dispositivi di assoluto valore a un prezzo decisamente interessante.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui di seguito:

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui.

Il Motorola Moto Edge 30 Fusion, tra le migliori offerte di oggi su Amazon, è infatti tra i dispositivi mobili più avanzati e completi oggi disponibili sul mercato. Basta scorrere, anche velocemente, la scheda tecnica del Moto Edge 30 Fusion per rendersi conto di avere tra le mani uno smartphone estremamente versatile, ottimo per lo smart working e per l’intrattenimento e, allo stesso tempo, in grado di realizzare scatti degli di una fotocamera digitale di medio gamma. Insomma, un vero e proprio best buy da non lasciarsi sfuggire troppo a cuor leggero.

Motorola Moto Edge 30 Fusion 8+128 GB

Scheda tecnica Motorola Moto Edge 30 Fusion: caratteristiche e funzionalità

Sotto al grande display P-OLED da 6,6 pollici con bordi curvi (risoluzione 2400×1080 pixel), il Motorola Moto Edge 30 Fusion nasconde un comparto hardware da primo della classe. Il SoC Snapdragon 888+, adeguatamente supportato da 8 GB di memoria RAM, sfrutta infatti avanzati algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare l’esecuzione delle applicazioni (anche le più "pesanti", come quelle di fotoritocco e montaggio video) e garantire ottimi risultati anche sul fronte fotografico.

In quest’ultimo caso, il merito va condiviso anche con un sistema fotografico a tre obiettivi degno di una fotocamera digitale di media gamma. Il sensore principale da 5o megapixel è abbinato a un obiettivo grandangolare con stabilizzazione ottica e apertura f/1.8 che permette di realizzare scatti perfetti anche in condizioni di scarsa luminosità. E dove non arrivano sensore e obiettivo arriva l’intelligenza artificiale, che ottimizza gli scatti riducendo il rumore e le aberrazioni cromatiche.

Sul fronte dell’autonomia, poi, il Moto Edge 30 Fusion ha ben poco da invidiare alla concorrenza. La batteria da 4.400 mAh è più che sufficiente per arrivare a fine giornata senza troppi patemi d’animo. E in caso di "pericolo", nessun timore: grazie alla ricarica veloce TurboPower da 68 Watt, sarà possibile ricaricare la batteria in una manciata di secondi.

Motorola, offerta imperdibile sullo smartphone top: sconto e prezzo finale

Insomma, se siete alla ricerca di uno smartphone valido e versatile, il Moto Edge 30 Fusion potrebbe essere esattamente quello che stavate cercando. Anche perché, nonostante rappresenti il top di gamma dello storico produttore statunitense, può essere acquistato a un prezzo da medio gamma.

Il Motorola Moto Edge 30 Fusion è infatti disponibile su Amazon con uno sconto del 32% sul listino, che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico per eccellenza. Comprandolo oggi lo si paga solamente 464,00 euro, con un risparmio di 210 euro rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore statunitense.

Motorola Moto Edge 30 Fusion 8+128 GB