Motorola Moto G34 arriva in Italia: caratteristiche e prezzo

Dopo l’uscita sul mercato cinese avvenuta a fine 2023, il nuovo Motorola Moto G34 5G arriva anche in Italia, mantenendo ovviamente la scheda tecnica già vista alla presentazione ufficiale.

Parliamo di un dispositivo di fascia intermedia, con un hardware non tra i più recenti ma comunque piuttosto versatile e che rappresenta, soprattutto, un’ottima soluzione per portare nelle mani dei consumatori uno smartphone con alcune tra le tecnologie più recenti, come il 5G e l’ultima versione di Android, ma a un prezzo accessibile e adatto praticamente a tutte le tasche.

Motorola Moto G34 5G: scheda tecnica

Il nuovo Motorola Moto G34 5G ha un display LCD da 6,5 pollici, con risoluzione HD+ (1.600×720 pixel) e refresh rate variabile fino a 120Hz.

Il processore in dotazione è un Qualcomm Snapdragon 695 a cui si affiancano 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile fino massimo a 1 TB tramite scheda microSD. Un chip di fascia media, non tra i più recenti, ottimo per bilanciare consumi e prestazioni e non avere un impatto troppo pesante sull’autonomia del device.

Presente anche la funzione per la RAM virtuale che permette di ottenere fino a 8 GB di RAM aggiuntiva, attingendo alla memoria di archiviazione interna dello smartphone.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da 50 MP (f/1,8) con autofocus veloce PDAF e un secondo sensore per gli scatti macro da 2 MP (f/2,4). La fotocamera frontale è da 16 MP (f/2,4). Una soluzione semplice, ottima per il classico utilizzo punta-scatta-condividi e che, soprattutto in condizioni di buona illuminazione può garantire foto più che discrete.

Tra le opzioni di connettività ci sono il 5G, il WiFi 5, il Bluetooth 5.2, l’USB-C 2.0, l’ingresso per il jack da 3,5 mm, il chip per l’NFC e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS e NAVIC. Il comparto audio comprende due microfoni e due speaker certificati Dolby Atmos.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica via cavo da 18 W. Il sistema operativo è Android 14 con interfaccia utente proprietaria MY UX 6.0.

Motorola Moto G34 5G: prezzo e disponibilità

Il nuovo Motorola Moto G34 5G può essere già acquistato sul sito ufficiale di Motorola in tre colorazioni differenti: Charcoal Black, Ice Blue e Ocean Green. Il prezzo suggerito al pubblico per l’unica versione disponibile con 4/128 GB è di 189,90 euro.

Stando alle dichiarazioni del produttore, questo smartphone già dai prossimi giorni sarà disponibile anche presso i principali negozi di elettronica sul territorio e su Amazon.