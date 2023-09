Fonte foto: Motorola

Motorola rinnova la sua fascia media con il nuovo Motorola Moto G84. Si tratta di uno smartphone basato su un chip oramai rodato come lo Snapdragon 695 e dotato di specifiche di buon livello. Il nuovo mid-range è stato svelato in India ma è in arrivo anche in Europa, andando a ampliare le proposte di Motorola e, in particolare, l’offerta della linea Moto G.

Motorola Moto G84: caratteristiche tecniche

Il Motorola Moto G84 arriva sul mercato con il chip Qualcomm Snapdragon 695. Si tratta di una soluzione già utilizzata da diversi smartphone Android (e da diversi modelli della gamma Moto G di Motorola tra il 2022 e il 2023) in grado di offrire buone prestazioni e il supporto al 5G.

Il chip, realizzato con processo produttivo a 6 nm, è dotato di una CPU Octa-Core con 6 Core Kryo 660 Silver da 1,7 GHz e 2 Core Kryo 660 Gold da 2,2 GHz e di GPU Adreno 619. Le prestazioni sono buone ma, per le attività più complesse, la differenza con i chip di fascia più alta si sente.

Il nuovo smartphone di Motorola è dotato di varie combinazioni di RAM e storage, fino a un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Il quantitativo di memoria cambierà in base al mercato di commercializzazione.

In Italia, molto probabilmente, il nuovo Moto G84 arriverà con una dotazione inferiore (8/128 GB è l’ipotesi più realistica). Da segnalare anche una batteria da 5.000 mAh con possibilità di sfruttare la ricarica Turbo Power con potenza da 30 W.

A completare la scheda tecnica del nuovo smartphone di Motorola c’è un display OLED da 6,5 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Il comparto fotografico include una doppia camera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel e sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel. La camera anteriore è da 16 Megapixel.

Lo smartphone è dotato di un sensore di impronte digitali, posizionato sotto al display, della certificazione IP54 e del supporto Dual SIM. Il sistema operativo è Android 13. Come per gli altri Moto G, è garantito almeno un major update e, quindi, l’arrivo di Android 14.

Motorola Moto G84: prezzo e uscita

Il nuovo Motorola Moto G84 è stato ufficializzato in India da Motorola. Le vendite sul mercato locale prenderanno il via nel corso dei prossimi giorni. Lo smartphone arriva sul mercato in tre colorazioni Marshmallow Blue-Vegan Leather, Viva Magenta-Vegan Leather e Midnight Blu. Le prime due versioni sono dotate di una scocca in pelle vegana.

Per l‘India è prevista la commercializzazione della versione 12-256 GB dello smartphone, con un prezzo di 19.999 rupie, pari a circa 220 euro. Per il momento, non ci sono informazioni in merito alla commercializzazione in Europa e all’arrivo in Italia del nuovo Motorola Moto G84. Lo smartphone, in ogni caso, dovrebbe arrivare nel nostro Paese entro la fine dell’autunno. Il prezzo dovrebbe superare i 300 euro.