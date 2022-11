Motorola Moto X40 è pronto al lancio e ha già fatto un record

Motorola dovrebbe presto annunciare il lancio in Cina del suo nuovo flagship, chiamato (in Cina) Moto X40, che sarà uno dei primi smartphone al mondo ad utilizzare il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Sebbene la data di lancio non sia stata ancora confermata, il punteggio AnTuTu del Motorola X40 è stato fatto trapelare da uno dei massimi funzionari di Lenovo, ovvero Chen Jin che ricopre la carica di General Manager della divisione smartphone del produttore cinese.

Chen Jin ha condiviso uno screenshot che mostra il punteggio AnTuTu del Motorola X40 con il chip Snapdragon 8 Gen 2: ben 1.312.901 punti nella versione V9.5.2 del famoso benchmark, un punteggio superiore a quello dell’ignoto smartphone dotato del SoC MediaTek imensity 9200, che ha ottenuto 1.266.101 punti. Questo dimostra che Snapdragon 8 Gen 2 ha prestazioni leggermente superiori rispetto a Dimensity 9200.

Oltre al Motorola Moto X40, ci sono altri quattro smartphone già annunciati che utilizzeranno sicuramente il SoC Snapdragon 8 Gen 2, vale a dire Vivo X90 Pro+, Xiaomi 13, iQOO 11 e OnePlus 11.

Motorola X40, quello che sappiamo

Il Moto X40 è stato recentemente segnalato nel database TENAA, e questo ci ha permesso di saperne di più sulle specifiche principali. Come detto si baserà sul SoC Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a un massimo di 18 GB di RAM LPDDR5x e fino a 512 GB di memoria interna.

Questo dispositivo arriverà sul mercato con uno schermo OLED da 6,67 pollici con bordi curvi su tutti e quattro i lati. Lo schermo offre una risoluzione FHD +, con una profondità di colore a 10 bit ed è dotato di un sensore di impronte digitali integrato come ogni flagship che si rispetti.

Per quanto riguarda le fotocamere, il Motorola X40 dovrebbe essere dotato di una tripla configurazione nella zona posteriore dove saranno installati i due sensori da 50 megapixel e quello da 12 megapixel. Non dovrebbe mancare anche uno zoom ottico 4X. Nella parte anteriore è prevista una singola fotocamera selfie con una risoluzione da ben 60 megapixel.

Il Motorola Moto X40 eseguirà l’interfaccia proprietaria MY UX 5.0 basata sul sistema operativo Android 13. Questo smartphone dovrebbe avere una batteria con una capacità compresa tra 4.450 e 4.950 mAh . Alcuni recenti leak parlano però di una versione di 5.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 68W.

Motorola X40: disponibilità e prezzo

Dopo la sua uscita in Cina, probabilmente a inizio 2023, sembra ormai certo che questo smartphone sarà reso disponibile da Lenovo anche nei principali mercati globali, Italia compresa. Non ci sono al momento indicazioni sul prezzo finale, ma non saremmo stupidi se venisse proposto con un costo intorno agli 800-900 euro.