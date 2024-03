Motorola Razr 40 Ultra in offerta: a questo prezzo è un affare per tutti

Laureato in Sociologia, ho collaborato con molti siti su più tematiche, tra cui spiccano contenuti legati a recensioni e consigli per gli acquisti.

Fonte foto: Motorola

Ci sono degli smartphone che segnano un’epoca e che sono una pietra miliare nella storia della tecnologia. Il Motorola Razr è stato uno di questi: uno dei telefoni più venduti di sempre e che è stato un punto di riferimento per un’intera generazione. Nei primi anni 2000, il suo squillo e il suo design sono diventati iconici. E non a caso l’azienda statunitense ha recuperato questo brand per il lancio del suo primo smartphone pieghevole, arrivato oramai alla quarta generazione. Il Motorola Razr 40 Ultra è l’ultima versione dello smartphone pieghevole e in pochi anni è riuscito a imporsi in questa nicchia di mercato che nei prossimi anni diventerà sempre più importante. Il dispositivo riprende dal telefono dei anni 2000 il design a conchiglia, ma per il resto è completamente differente. Schermo pieghevole interno che una volta completamente aperto è da ben 6,9 pollici, schermo esterno da 3,6 pollici, processore prestazionale e comparto fotografico top. A prescindere dall’unicità dello schermo pieghevole, il Motorola Razr 40 Ultra è a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma.

Tutto queste preambolo serve per presentare l’ottima promo disponibile oggi per il telefono dell’azienda statunitense. Grazie allo sconto Amazon del 36% risparmi più di 400 euro sul prezzo di listino e approfitti del minimo storico sul sito di e-commerce. Uno sconto mai visto prima per lo smartphone pieghevole e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 12 rate a tasso zero. Un’accoppiata da non lasciarsi sfuggire: approfittane subito cliccando sul banner qui in basso.

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra

Su Telegram abbiamo aperto tre canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia", "offerteDcasa" e "Offerte Beauty&Fashion". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su questi link:

Motorola Razr 40 Ultra in offerta sui Amazon: prezzo e sconto

Che occasione per cominciare al meglio questa nuova settimana su Amazon. Il Motorola Razr 40 Ultra è disponibile con uno sconto del 36% che fa scendere il prezzo a 770,44 euro. Il risparmio supera i 400 euro e approfitti anche del miglior prezzo di sempre sul sito di e-commerce. Si tratta anche di una delle offerte top per un dispositivo di questo genere su tutto il web. Oltre allo sconto, Amazon offre anche altri servizi molto utili. Ad esempio, puoi diminuire l’esborso iniziale utilizzando il pagamento in 12 rate da 64,21 euro a tasso zero. Inoltre, il telefono viene venduto e spedito da Amazon e la consegna avviene in pochissimi giorni. Per effettuare il reso gratuito hai ben 30 giorni di tempo.

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra: la scheda tecnica

A sorprendere nel Motorola Razr 40 Ultra non è solamente il design e il fatto di avere un display pieghevole, ma è tutta la scheda tecnica che esalta le caratteristiche di questo dispositivo. A partire dal fatto che è dotato di un doppio display: oltre allo schermo pieghevole interno da 6,9 pollici pOLED con refresh rate fino a 165 Hz, è presente anche uno schermo esterno da 3,6 pollici. A cosa serve? A interagire velocemente con le app più utilizzate per un’esperienza immersiva e personalizzata. Puoi scattare velocemente delle foto, oppure effettuare pagamenti, scegliere quale canzone ascoltare o tenere sotto controllo le indicazioni della mappa. Un display utilissimo e che si rivela una vera killer application. Il Motorola Razr 40 Ultra non trascura nemmeno le prestazioni, grazie alla presenza del processore Snapdragon 8 Plus Gen 1, gli 8 GB di RAM e i 256 GB di memoria interna.

Rispetto ad altri smartphone pieghevoli disponibili sul mercato, il Motorola Razr 40 Ultra ha anche un ottimo comparto fotografico. Nella parte esterna trovi un doppio sensore molto versatile che ti permette di scattare foto e video in altissima qualità, anche sfruttando l’obiettivo ultra-grandangolare. Una volta aperto puoi scattare dei selfie con la fotocamera da 32 megapixel. Come in tutti i telefoni top di gamma non manca l’aiuto degli algoritmi di intelligenza artificiale.

Chiudiamo con alcuni aspetti tecnici. Motorola ha lavorato molto sulla resistenza e sul design per rendere impercettibile la piega del display. La batteria ti permette di utilizzare lo smartphone per tutto il giorno senza troppi problemi e nel momento del bisogno puoi chiedere aiuto alla ricarica rapida.

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra