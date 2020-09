Motorola Razr: il nuovo modello ha il 5G allo stesso prezzo

Fonte foto: Motorola

Motorola Razr 5G: lo schermo

Motorola Razr 5G è dotato di un display pieghevole da 6,2 pollici in tecnologia OLED e con rapporto di forma 21:9, al quale si aggiunge un secondo display esterno da 2,7 pollici. La scocca è in vetro e alluminio e ora il dispositivo è resistente all’acqua, ma non può essere immerso completamente. Il meccanismo di chiusura è progettato per resistere a 200 mila “flip” e Motorola afferma che non avrà problemi per almeno cinque anni. Proprio la cerniera era uno dei punti deboli del precedente Razr.