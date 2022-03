MSI CreatorPro è il laptop professionale che sfida i MacBook Pro

MSI ha appena annunciato la serie CreatorPro, laptop creati per i professionisti della creatività e che sfidano i MacBook Pro di Apple. La linea comprende ben cinque computer, tutti dotati delle nuove GPU professionali NVIDIA RTX, annunciate da pochissimo durante il keynote NVIDIA GTC.

Basati sulla suddetta NVIDIA RTX e sui processori Intel Core di 12a generazione, le workstation sono in grado “di offrire prestazioni fino al 45% in più rispetto ai modelli precedenti“, stando a quanto dichiarato da MSI. Inoltre, i nuovi dispositivi “consentono agli utenti“, sempre secondo le parole della multinazionale taiwanese “di portare la loro produttività e portabilità a un livello superiore“. I computer sono anche riconosciuti da MSI come Meta-Ready e quindi consigliati a chiunque desideri avventurarsi nello sviluppo o nella sperimentazione dell’industria del Metaverso (espansione virtuale del mondo reale, dove le persone potranno interagire attraverso un avatar e dei dispositivi tecnologici e indossabili, come i visori di realtà virtuale e tute).

CreatorPro Z17 e Creator Z16P: come sono

Dotati nella configurazione massima di CPU Intel Core I9-12900H con 14 core, gli MSI CreatorPro Z17 e Creator Z16P sono i dispositivi top della gamma. I due laptop possono disporre di due tipi di GPU, a seconda della variante: NVIDIA RTX A5500 (la GPU professionale più potente per i laptop) e NVIDIA RTX A3000 (GPU di livello inferiore, ma che fornisce comunque grandi prestazioni).

Entrambi i notebook presentano due slot per la memoria RAM e un supporto fino a 64 GB di RAM DDR5 a 4800MHz.

Il MSI CreatorPro Z17 e Z16P differiscono per la dimensione dello schermo, ma presentano entrambi un display Quad HD+ da 2.560×1.600 pixel di risoluzione, un refresh rate fino a 165 Hz e il 100% dello spazio colore DCI-P3. I laptop dispongono sia di un sensore per luce ambientale in grado di regolare automaticamente la luminosità del display e del supporto per la MSI Pen.

CreatorPro M17, M16 e M15: come sono

MSI ha anche presentato la serie CreatorPro M (in foto), che è l’opzione ideale per i creativi e per coloro che necessitano di laptop ad alte prestazioni ad un prezzo meno elevato.

La linea è composta da CreatorPro M17 da 17,3 pollici, CreatorPro M16 da 16 pollici e CreatorPro M15 da 15,6 pollici. Tutte le varianti differiscono sono per la dimensione dello schermo e hanno la GPU NVIDIA RTX A3000 da 12 GB.

Prezzo e disponibilità

Purtroppo, al momento MSI non ha ancora ufficializzato né i prezzi né le date di lancio sul mercato di questi nuovi laptop per i professionisti della grafica e del video. Nessun dubbio, comunque, sul fatto che saranno computer molto cari esattamente come i MacBook Pro (nel mondo Apple) e gli LG Gram (in quello Windows) che andranno a sfidare.