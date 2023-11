Computer portatile, questo modello MSI è da comprare subito: sconto incredibile

Fonte foto: MSI

Se siete alla ricerca di un computer portatile dalle ottime caratteristiche e a un super prezzo, questo è l’aritcolo che fa per te. Da oggi, su Amazon trovi il notebook MSI Modern 15 B12M-089IT a un prezzo eccezionale. Si tratta di un ottimo portatile, che combina uno straordinario comparto software a un eccellente hardware. Qualche esempio? Vanta uno schermo da 15.6" con risoluzione FHD. Il processore è il collaudato Intel i5 di dodicesima generazione. Ottima capacità di risposta, con 8GB di RAM DDR4 un SSD da 512GB.

Bene, oggi potrai acquistare questo computer portatile con uno straordinario del 41%, che ti consente di risparmiare 350€. Un’occasione imperdibile per chi da tempo sta pensando all’acquisto di un portatile nuovo, ma attende l’occasione giusta per farlo. E hai anche la possibilità di pagarlo a rate.

PC portatile MSI Modern

Notebook MSI Modern 15 B12M-089IT: le caratteristiche tecniche

Scopriamo la scheda tecnica di questo PC MSI.. Dato che anche l’occhio vuole la sua parte, partiamo proprio dal design, sottile ed elegante, e dal peso leggerissimo, il che lo rende molto comodo da portare in ufficio. Restando sul campo hardware, è da sottolineare il comodo touchpad ingrandito, così come i tasti ergonomici più sensibili e comodi al tatto, grazie alla corsa ottimizzata di 1,5 mm. Inoltre, la tastiera è retroilluminata, quindi puoi lavorare agevolmente anche in un ambiente buio o comunque con poca luce.

Veniamo all’hardware. Monta l’ottimo processore Intel Core i5-1235U di 12a generazione, mentre la grafica Intel Iris Xe garantisce prestazioni più elevate sia in multi-tasking quando lavoriamo o studiamo, sia nel tempo libero. La funzione Flip-n-Share permette la condivisione dello schermo con un clic così da ottenere un lavoro più produttivo. Modern Series garantisce invece un audio ottimale, con la capacità di supportare un campionamento fino a 24 bit / 192 kHz, sia in studio che dal vivo. La funzione 180° lay-flat insieme a Flip-n-Share consentono di condividere lo schermo con un semplice clic, per uno spazio di lavoro più produttivo. Infine, lavorerai con l’ultimo sistema operativo di casa Microsoft, Windows 11 Home.

Notebook MSI Modern 15 B12M-089IT: prezzo e offerte

Veniamo ora all’offerta in corso su Amazon. Oggi potrai acquistare il notebook MSI Modern 15 B12M-089IT con uno sconto del 41% e il prezzo scende a 499 euro. Potrai anche pagarlo a rate, grazie alla finanziaria Cofidis attivabile al momento del check-out. E potresti anche pensare di regalarlo per Natale, visto che Amazon ha prorogato la restituzione entro il 31 gennaio 2024, anziché i canonici 30 giorni dall’acquisto.

