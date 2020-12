Mulan: la storia della giovane guerriera arriva in streaming su Disney+

Grande attesa per Mulan, la pellicola live-action esce il 4 dicembre sulla piattaforma di streaming Disney+. In tempo per anticipare il Natale e guardare un bel film insieme a tutta la famiglia. Il lungometraggio era già disponibile sulla piattaforma, ma solo per chi aveva l’Accesso Vip.

Si tratta di un account speciale, più oneroso di quello standard, che consente di guardare alcuni titoli prima di tutti gli altri. Ora invece il live-action sarà fruibile per tutti gli abbonati standard. La pellicola ha già riscosso un enorme successo, complice l’eccelsa regia firmata da Niki Caro, che rivisita la leggenda trattata anche dall’altro famoso film d’animazione firmato Disney e uscito nel 1998. Il lungometraggio è basato sullo stesso antico poema, intitolato La Ballata di Mulan, che è uno dei più famosi racconti popolari cinesi letti anche nelle scuole. Racconta le epiche imprese di una leggendaria guerriera cinese, una donna che pur di proteggere il proprio Paese e la propria famiglia, sfida le convenzioni e la Legge.

Film Mulan su Disney +: la trama

La trama ha inizio quando l’imperatore della Cina decide che almeno un uomo per famiglia ha l’obbligo di arruolarsi e combattere per il Paese nell’Armata Imperiale. L’obiettivo è quello di difendere la Cina dagli invasori del Nord.

La figlia di importante guerriero cinese, Hua Mulan teme per la vita del padre, troppo anziano e malato per partire in guerra. Decide quindi di travestirsi da uomo e prendere il suo posto arruolandosi col nome di Hua Jun. Mulan corre così un grande rischio, perché se scoperta potrebbe essere punita con la morte.

Nel corso del film affronterà sfide difficili, ma grazie alla sua forza d’animo dimostrerà di essere una valorosa guerriera. Si guadagnerà il rispetto della sua famiglia e di tutta la Nazione. Il film esalta quindi la ricchezza della cultura cinese, i valori dell’onore e del rispetto sia del dovere che degli anziani, oltre che celebrare la forza femminile.

Il cast di Mulan: ecco chi sono gli attori

La protagonista Mulan è interpretata dall’attrice Liu Yifei, che ha lavorato ad altri importanti progetti come Il Regno Proibito e Once Upon a Time. Nel cast troviamo anche altri importanti attori, tra cui:

Donnie Yen è il Comandante Tung

Jason Scott è Cheng Honghui

Gong Li è Xianniang

Jet Li è l’Imperatore

La regista Niki Caro ha invece diretto altri progetti in giro per il mondo: Chiamatemi Anna (serie tv del 2017), McFarland, La signora dello zoo di Varsavia, La ragazza delle Balene e tanti altri.

Rick Jaffa & Amanda Silver, Elizabeth Martin & Lauren Hynek si sono invece occupati della sceneggiatura.

Insomma, Mulan è davvero un ottimo contenuto, un’occasione per divertirsi, riflettere e scoprire una importante leggenda cinese.

Per guardare la pellicola basta collegarsi alla piattaforma di streaming Disney + a partire dal 4 dicembre 2020, in tempo per Natale. I contenuti sono riservati agli abbonati e si possono fruire da tutti i dispositivi abilitati, dalla TV fino allo smartphone.

Mulan fa parte delle novità di dicembre su Disney +.