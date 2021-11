Come funziona l'app MyFitnessPal per il workout

Contacalorie e tracker fisico in un’unica applicazione: è questa la forza dell’app MyfitnessPal che permette di scegliere il regime alimentare più adatto al proprio obiettivo personale, calcolando esattamente le calorie assunte e quelle consumate in base all’attività fisica svolta.

Dopo aver scaricato gratuitamente l’applicazione da Google Play Store (Android) o da App Store (iOS), si può procedere con la registrazione, attraverso indirizzo e-mail oppure con account Facebook.

Per la registrazione sono richieste alcune informazioni di base (sesso, età, altezza e peso) e l’obiettivo che si vuole raggiungere in relazione a peso e massa muscolare: dimagrimento, mantenimento peso forma, crescita massa muscolare. Dopodiché si può iniziare il proprio programma personalizzato. Ecco come fare.

MyfitnessPal: come funziona?

I passaggi per utilizzare MyfitnessPal per calcolo calorie e per tracciamento dell’attività fisica, sono molto semplici. Vediamoli nel dettaglio:

Calcolo Kcal: una volta inserite le informazioni di base e stabilito l’obiettivo, l’applicazione suggerisce un valore di riferimento, su base giornaliera, con la relativa percentuale di carboidrati, proteine e grassi.

N.B. L’indicazione non è rigida e può essere successivamente modificata e adattata in base a eventuali cambi di esigenze.

Calcolo attività: si basa sul livello di movimento fisico giornaliero e prevede quattro opzioni fra sedentario (maggior parte delle ore a sedere), leggermente attivo (maggior parte delle ore in piedi), attivo (fai movimento per gran parte della giornata), molto attivo (abbini all’attività lavorativa dinamica anche un’intensa attività sportiva).

N.B. Annota la tua attività fisica quotidianamente, in modo tale da avere un quadro veritiero di quello che fai giorno per giorno. Se fai sport, MyFitnessPal è in grado di aggiornare il calcolo delle calorie attraverso l’integrazione con altri dispositivi (p. es. Apple Watch) e con altre applicazioni.

Ritmo dei progressi : l’applicazione ti chiede in quanto tempo vuoi raggiungere l’obiettivo. Per esempio, se vuoi dimagrire, dovrai impostare a quale velocità vuoi buttare giù i chili di troppo. In questo caso, MyfitnessPal richiama l’attenzione sull’importanza di procedere per gradi, perché dimagrire troppo rapidamente è nocivo per la salute e non porta risultati a lungo termine: perdere mezzo chilogrammo a settimana in modo scientifico e metodico può essere già un buon successo.

Diario alimentare: serve per annotare i cibi ingeriti e ottenere così un calcolo esatto delle calorie. Questa funzionalità in MyFitnessPal è davvero super. L'app è in grado di scansionare il codice a barre del singolo alimento, attraverso la fotocamera. Non soltanto, ma incrementa di giorno in giorno il suo database con i cibi che vengono inseriti anche manualmente da centinaia di migliaia di utenti. Infine, ha memoria di cosa in generale preferiamo mangiare e dei cibi che consumiamo più regolarmente.

MyfitnessPal: funzionalità aggiuntive

Se tutto ciò che ti abbiamo raccontato fino ad adesso di MyfitnessPal non ti sembra abbastanza, sappi che l’applicazione ha in serbo anche altre utili sorprese:

Tiene il conto di quanti bicchieri di acqua hai bevuto nell’arco della giornata.

Sai quanti bicchieri d’acqua è consigliabile bere per incrementare gli effetti della dieta? Dai 6 ai 10 sulle 24h.

Ha un’attiva community al suo interno nella quale le persone si confrontano per scambiare sensazioni, ricette e consigli.

Ti mostra grafici per una migliore comprensione di come stai procedendo verso l’obiettivo.

Ti permette di monitorare peso e circonferenze nonché di confrontare le foto del "prima" e del "dopo".

MyfitnessPal gratis VS MyFitnessPal Premium

I servizi di MyfitnessPal fin qui mostrati sono gratuiti. L’applicazione ha comunque anche una versione Premium, ovvero a pagamento, disponibile per iOS 11.0 e aggiornamenti successivi e per Android 5.0 e successivi.

Se ti domandi se può valere la pena fare l’upgrade, valuta alcuni dei servizi esclusivi riservati agli abbonati: