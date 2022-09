Nanny: ecco il nuovo horror di Prime Video

Se un film si giudica anche dai riconoscimenti che ottiene da parte della critica, allora bisogna ammettere che Nanny promette bene. Questo titolo è infatti il primo horror ad aver vinto il Grand Jury Prize: Dramatic al Sundance Film Festival Dramatic, premio che fino ad ora era stato conferito solo una volta a una regista nera.

Per poter vedere Nanny in streaming bisogna aspettare ancora alcune settimane: l’uscita è infatti prevista entro fine anno su Prime Video. Nell’attesa, ecco tutte le cose da sapere.

Di cosa parla Nanny

Il film d’esordio della scrittrice e regista Nikyatu Jusu è un horror inquietante fuori dai soliti canoni: proprio in questo risiede gran parte del suo fascino. Il film ha infatti molti elementi del thriller psicologico, ma affronta anche alcuni temi socialmente e politicamente rilevanti come l’identità, la razza, il genere e lo status socioeconomico.

La storia è ambientata a New York. Qui la protagonista Aisha, una donna emigrata dal Senegal che ha dovuto lasciare in patria il figlio, inizia a lavorare come collaboratrice domestica per una coppia benestante, occupandosi della casa e della figlia piccola dei due.

La vita domestica di questa ricca famiglia la turba, ma l’obiettivo di Aisha è riuscire a mettere da parte abbastanza soldi per poter pagare il viaggio verso gli Stati Uniti al suo bambino, che si trova ancora in Senegal.

Mentre l’arrivo del piccolo si avvicina, però, un’oscura e inquietante presenza inizia a invadere la mente e la vita di Aisha, minacciando alle fondamenta il "sogno americano" che sta duramente cercando di costruire per sé stessa e per il figlio.

Nanny è una storia vera?

In un certo senso, sì. La storia è infatti legata alle vicende personali dell’infanzia della regista Nikyatu Jusu, la cui madre ha mantenuto la famiglia facendo la collaboratrice domestica, proprio come la protagonista.

Il film – aggiungendo degli elementi horror, spirituali e sovrannaturali che sono ovviamente frutto di finzione – si propone quindi di raccontare la vera esperienza dei lavoratori domestici immigrati negli Stati Uniti: persone spesso povere che, lasciando temporaneamente i propri figli e le proprie famiglie dietro di sé, per mantenersi si prendono cura dei bambini e delle abitazioni di ricche famiglie americane.

Il cast: chi recita in Nanny

Aisha è interpretata da Anna Diop, mentre Michelle Monaghan e Morgan Spector prestano i volti alla ricca coppia che assume la protagonista come lavoratrice domestica. Nel cast di Nanny ci sono anche Sinqua Walls (già vista in American Soul), Rose Decker (Mare of Easttown) e Leslie Uggams (Deadpool).

Quando e dove vedere Nanny

Nanny arriva in esclusiva su Prime Video dal 16 dicembre 2022.

