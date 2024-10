Moments, la nuova funzione di Netflix per condividere i propri video preferiti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Nuova funzione in arrivo per Netflix, la piattaforma di streaming lancia Moments una funzione per salvare e condividere clip video dei propri contenuti preferiti

Grandi novità per gli abbonati a Netflix, il colosso dello streaming sta per portare sulla piattaforma una funzione chiama Moments, che consente agli utenti di salvare e condividere degli spezzoni dei film e delle serie TV in catalogo.

Un’idea nata, probabilmente, con la volontà di aumentare il coinvolgimento degli spettatori e trasformarli in creatori di contenuti (potenzialmente) virali sui social network in modo facile e veloce ma, soprattutto, senza dover passare per applicazioni di terze parti.

Come funziona Moments di Netflix

Il funzionamento di Moments è davvero semplice e, mentre l’utente sta guardando un qualsiasi contenuto, dovrà solamente fare tap sullo schermo e selezionare l’apposito pulsante Moments dal menu delle opzioni.

A questo punto, sarà possibile salvare una breve clip video da caricare sulla propria libreria personale contenente, appunto, tutti i propri momenti preferiti. Per chi volesse, il breve estratto potrà anche essere condiviso sui social tramite le varie applicazioni, oppure sarà possibile solo copiare il link e inviarlo come meglio si crede ad amici e familiari, magari utilizzando una piattaforma per la messaggistica.

Oltre a questo, la funzione potrebbe essere utile anche per l’utilizzo personale, con gli spettatori che invece di andare su YouTube in cerca del proprio momento preferito (ammesso e non concesso che qualcuno l’abbia caricato) potranno realizzare il video quando vogliono e accedere al contenuto in ogni momento.

Inoltre, il poter eseguire uno screen recording direttamente dall’applicazione (e senza dunque utilizzare soluzioni di terze parti) rende anche molto più immediata la creazione di questi brevi video.

Chiaramente, non si avranno a disposizione un numero infinito di clip, ma la cosa dipenderà dalla lunghezza del contenuto, anche se al momento non si conoscono informazioni più dettagliate.

Quando arrivano i Moments di Netflix

Dalle indicazioni a disposizione, sappiamo che la novità è già disponibile su iOS ma a partire dalle prossime settimane dovrebbe arrivare anche sui dispositivi Android.

Per il momento, sembra che Netflix abbia intenzione di lasciare Moments come un’esclusiva per smartphone e tablet. Non sono, infatti, disponibili informazioni più precise sull’eventuale arrivo della caratteristica su browser o su smart TV ma, stando a quanto si legge sul blog ufficiale del colosso dello streaming, in futuro l’impostazione si espanderà ulteriormente, coinvolgendo un numero maggiore di device e, probabilmente, nuove caratteristiche per la cattura delle proprie clip preferite.

Come anticipato in apertura, l’obiettivo del colosso dello streaming sembra essere quelli di coinvolgere gli utenti nella creazione di contenuti che, per altro, in questo modo non violeranno alcun copyright e renderanno molto più semplice la circolazione di video sui film e serie TV più apprezzati sulla piattaforma di streaming, magari convincendo altri utenti a sottoscrivere il proprio abbonamento al servizio.