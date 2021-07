Netflix cancella inaspettatamente 4 serie tv: quali sono

Netflix a distanza di pochi giorni dalle cancellazioni di Jupiter’s Legacy, Papà, non mettermi in imbarazzo, Grand Army e The Duchess annuncia inaspettatamente che altre quattro serie tv verranno tolte dalla programmazione, apparentemente per una riorganizzazione dell’offerta.

Per le serie tv comiche di Netflix questo non è un ottimo periodo. In effetti c’era aria di cancellazioni e di mancato rinnovo a seconde stagioni per diverse serie tv: ora 4 commedie usciranno per sempre dalla piattaforma, per alcuni inaspettatamente. Country Comfort e The Crew sono state cancellate, ma ancora disponibili per qualche settimana nel catalogo mentre Bonding e Mr.Iglesias, per le quali inizialmente la piattaforma aveva rinnovato per un’altra stagione, non vedranno il seguito delle loro storie: tutto annullato.

Netflix cancella 4 serie tv: perchè?

Netflix cancella inaspettatamente altre quattro serie tv e ci si chiede il perchè.

La vecchia regola del business is business (gli affari sono affari) potrebbe essere la motivazione. Effettivamente la piattaforma ha un’offerta di serie tv e produzioni elevatissima e qualche volta le cose non vanno come ci si aspetta. I rumors ipotizzano che per queste serie tv gli ascolti non siano stati tali da giustificare l’ulteriore investimento: numeri troppo poco entusiasmanti. Il comedy, malgrado il periodo pandemico richieda una buona dose di spensieratezza e divertimento, non sta avendo il successo che si pensava. Netflix fa sapere che con alcuni talenti di queste è, e rimarrà in affari.

Netflix cancella 4 serie tv: quali?

A breve non potremmo più seguire Country Comfort: commedia musicale in cui un’aspirante cantante country trova lavoro come tata in una famiglia numerosa. Nel cast anche Eddie Cibrian.

The Crew, una serie tv ambientata all’interno di un team di corse NASCAR con Kevin Gibson come capo scuderia, non vedrà dopo le dieci puntate della prima serie, la produzione della seconda stagione.

Sia Country Comfort che The Crew sono andati in onda per una stagione.

Nessun proseguo per Bonding e la giovane studentessa di psichiatria che si manteneva facendo la dominatrice: niente più umorismo nero ed erotismo per questa serie.

In ultimo viene cancella Mr.Iglesias: il simpatico insegnante che supportava e spronava i suoi studenti a dare il meglio di sé, non andrà più in classe.

Bonding e Mr.Iglesias sono stati cancellati dopo due stagioni andate in onda.

Una notizia positiva però l’abbiamo: la piattaforma ha rinnovato The Upshaws per altri 16 episodi in cui il meccanico Bennie Upshaw farà di tutto per migliorare la sua vita e quella della sua famiglia.