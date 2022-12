Harry e Meghan: rimandata la docuserie

Che ci fosse un accordo in corso tra Netflix e la coppia reale più chiacchierata di sempre, Harry e Meghan, era cosa nota da tempo. Finalmente, a due anni di distanza dalla firma del contratto, sarà presto possibile vederne il risultato: una docuserie esclusiva dedicata alla vita dei duchi di Sussex. Il 1° dicembre Netflix ha diffuso il primo trailer, annunciando che le puntate di Harry & Meghan (questo il titolo della docuserie) saranno disponibili prossimamente sulla piattaforma di streaming.

Il trailer di Harry & Meghan

Nel breve video di presentazione della docuserie Harry & Meghan (che dovrebbe essere composta da sei episodi) si vede una sequenza di foto inedite della coppia. Si intuisce che il documentario a puntate ripercorrerà sia i momenti drammatici sia quelli più felici del loro percorso di vita insieme. Accanto a immagini del matrimonio o di Meghan incinta, infatti, ci sono alcune sequenze in cui il principe Harry dice: «Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia».

L’intento esplicito della docuserie è mostrare ciò che di solito non viene raccontato. «Nessuno vede quello che succede dietro le porte chiuse», dice infatti Harry, mentre la moglie Meghan aggiunge: «Quando la posta in gioco è così alta, non ha senso ascoltare la nostra storia da noi?». Il riferimento è al fatto che la storia d’amore tra i due è stata da subito molto commentata e giudicata, spesso sulla base di resoconti e indiscrezioni che però non provenivano dai due diretti interessati. Come Meghan ha già avuto modo di ribadire in alcune interviste passate, è invece arrivato il momento di diventare padroni della propria narrazione, senza più subirla né lasciare che siano gli altri a costruirla.

La docuserie Harry & Meghan

La docuserie includerà interviste ad amici e familiari che mai prima di oggi hanno parlato pubblicamente della coppia. Non mancheranno, inoltre, gli interventi di giornalisti e storici che racconteranno in che modo i media hanno influenzato il rapporto tra Harry e Meghan e la famiglia reale inglese.

La regia della serie è di Liz Garbus, che in passato ha lavorato a The Handmaid’s Tale ed è stata premiata con un Emmy e nominata due volte agli Academy Awards. Erica Sashin, Mark Monroe, Dan Cogan, Ben Browning, Chanel Pysnik, Jon Bardin, Mala Chapple e Angus Wall sono produttori esecutivi.

Quando esce Harry & Meghan

L’uscita della docuseries Harry & Meghan era inizialmente prevista per dicembre 2022 su Netflix, ma è poi stata rimandata. Il materiale relativo al lancio riporta infatti un generico "coming soon" o "prossimamente", senza indicare una data precisa.