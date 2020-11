Netflix: film e serie tv in uscita a dicembre 2020

Netflix si prepara ad affrontare l’ultimo mese dell’anno con tanti film e serie tv a tema natalizio, e non solo. La piattaforma di streaming ha preparato per i suoi utenti un palinsesto ricco di novità: da divertenti commedie a pellicole sul Natale, fino alle serie tv nuove e i grandi ritorni.

Tra i film più attesi spicca Mank, diretto da David Fincher ma anche The Midnight Sky, diretto e interpretato da George Clooney. Non mancano le pellicole a tema natalizio, come Tutto normale il prossimo Natale. Tra le serie tv ci sono tanti ritorni, come la quarta stagione de Le terrificanti avventure di Sabrina, ma anche new entry, tra cui Bridgerton, una serie romantica e perfetta da guardare a dicembre. Insomma, anche questo mese la piattaforma ci regala titoli per tutti i gusti, inclusa la serie tv che racconta la nascita di alcuni classici natalizi, come Elf e The Nightmare Before Christmas. Non rimane che attendere qualche giorno e iniziare a goderci il nuovo palinsesto. Ecco i titoli.

Netflix, i film in arrivo a dicembre 2020

Tutto normale il prossimo Natale – film dal 3 dicembre su Netflix

Iniziamo con una divertente commedia a sfondo natalizio: in Tutto normale il prossimo Natale scopriamo le vicende di Jorge, un uomo burbero e scontroso che perde i sensi e si risveglia dopo un anno. Presto capisce che è condannato a svegliarsi ogni Vigilia di Natale e fare i conti con ciò che l’altro Jorge ha combinato durante la sua assenza.

Disponibile su Netflix dal 3 dicembre.

Mank – film dal 4 dicembre su Netflix

Mank è il film del 2020 diretto da David Fincher co-prodotto da Netflix. Racconta la vita dello sceneggiatore di Herman J. Mankiewicz (Gary Oldman) che lavorò a Quarto Potere di Orson Welles. Vengono raccontate le difficoltà legate alla produzione del film e la lotta per i diritti tra Mankiewicz e Welles successiva alla vincita dell’Oscar come miglior sceneggiatura originale.

Disponibile su Netflix dal 4 dicembre.

L’incredibile storia dell’isola delle rose – film dal 9 dicembre su Netflix

Continuiamo con una bella pellicola italiana, diretta da Sydney Sibilia. È la primavera del 1968, l’ingegnere Giorgio Rosa (Elio Germano) decide di costruire un’isola sulla costa di Rimini e la proclama stato indipendente, qui non ci sono regole e vige l’assoluta libertà individuale.

The Prom – film dall’11 dicembre su Netflix

The Prom è la spettacolare e attesa pellicola che vede come protagonisti Meryl Streep, nei panni di Dee Dee Allen e James Corden, nei panni di Barry Glickman.

Dee Dee e Barry sono due star di Broadway che, a causa di un flop, hanno delle importanti difficoltà legate alla loro carriera. Per risollevare la loro immagine pubblica decidono di aiutare una ragazza dell’Indiana a partecipare al ballo di fine anno con la sua ragazza Alyssa. Li aiuteranno insieme ad altri due cinici attori, Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells).

Il cast è stellare e anche il film, accanto a momenti esilaranti, regala interessanti spunti di riflessione a proposito di temi come l’accettazione sociale e l’inclusione.

La pellicola arriverà su Netflix l’11 dicembre.

The Midnight Sky – su Netflix dal 23 dicembre

Terminiamo la carrellata di film esclusivi Netflix con The Midnight Sky, che racconta le vicende di uno scienziato solitario e delle sue avventure in solitaria nell’Artide. Nella pellicola tenta di avvertire alcuni astronauti che ritornano sulla Terra dell’arrivo di una improvvisa catastrofe globale.

Il film è tratto dal romanzo di Lily Brooks-Dalton, La distanza tra le stelle ed è diretto e interpretato da George Clooney.

Netflix, serie Tv in arrivo a dicembre 2020

I film della nostra infanzia: le feste – serie tv dal 1 dicembre su Netflix

Iniziamo con una piccola serie tv che ci fa tornare indietro, alla nostra infanzia. Racconta come sono nati due dei lungometraggi natalizi più famosi di tutti i tempi: Elf e The Nightmare before Christmas. I film cult vengono spiegati e raccontati grazie a numerose scene che svelano la lavorazione e cosa succede dietro le quinte, oltre a tante interviste alla troupe che ha lavorato al progetto.

Disponibile su Netflix dal 1° dicembre.

The Great British Baking Show: Holidays: stagione 3 – serie dal 4 dicembre su Netflix

Il programma racconta le vicende di otto fornai che si sfidano per ottenere il premio come miglior pasticcere: gareggeranno cucinando tante prelibatezze invernali.

Ottimo show per prendere ispirazione per i propri menù delle feste ma anche per trascorrere alcune ore spensierate davanti alla propria tv.

Disponibile dal 4 dicembre su Netflix.

How to Ruin Christmas: Il Matrimonio – serie dal 16 dicembre su Netflix

Continuiamo la carrellata di titoli con una serie tv a tema natalizio: How to Ruin Christmas: Il Matrimonio sarà trasmessa in streaming dal 16 dicembre.

Racconta la storia di Tumi Sello, una ragazza ribelle che controvoglia raggiunge la sua famiglia per le feste di Natale e per partecipare al matrimonio della sorella. Purtroppo, rovina quel momento e puntata dopo puntata si impegna per sistemare tutto.

Natale con uno sconosciuto: stagione 2 – serie dal 18 dicembre su Netflix

La serie tv norvegese ritorna proprio in tempo per il Natale, e non c’è periodo più azzeccato per proporre una seconda stagione.

Infatti, la trama è incentrata sulla vita di Johanne, un’infermiera single che, stanca di sentirsi ripetere dalla famiglia di trovare un fidanzato, decide di portare un finto partner alla cena di Natale. Nella seconda stagione scopriremo come si evolve la storia e come Johanne riuscirà ad uscire dal caos creato.

Arriva il 18 dicembre in streaming.

Bridgerton – serie dal 25 dicembre

La serie segue la vita della famiglia Bridgerton, potente e molto conosciuta in società. Si tratta di uno show romantico e perfetto da guardare durante le vacanze di Natale.

Le terrificanti avventure di Sabrina: Stagione 4 – serie dal 31 dicembre su Netflix

Arriva finalmente la quarta stagione di una delle serie tv più amate dal pubblico della piattaforma in streaming. La serie reinventa le peripezie dello show cult “Sabrina vita da strega” in salsa dark e drammatica.

Accanto a questi titoli originali Netflix, sulla piattaforma arriveranno tanti altri titoli, inclusi documentari, da guardare durante il periodo natalizio e non.