Come salvare gli SMS sul proprio smartphone Android e iOS

Salvare gli SMS presenti sul proprio smartphone è possibile e può essere fatto sia con un dispositivo Android che con un iPhone. Il metodo più semplice per effettuare quest’operazione è attivare il backup degli SMS, in modo da poter ripristinare i messaggi, semplicemente, quando si cambia dispositivo. Ci sono anche altre opzioni da considerare per completare l’operazione. Vediamo, quindi, come fare a salvare gli SMS sul proprio smartphone.

Salvare SMS su Android

Chi ha uno smartphone Android può utilizzare la funzione di backup integrata nel sistema per salvare gli SMS: basta andare in Impostazioni > Google > Backup e assicurarsi che sia stata attivata l’opzione Backup di Google One. Per effettuare un backup manuale basta premere su Effettua ora il backup. Scorrendo l’elenco in basso, è possibile verificare quali dati sono inclusi nel backup: tra le voci presenti ci sarà anche SMS e MMS. Questa voce assicura che tutti gli SMS sono stati salvati sul proprio spazio cloud. Per recuperare gli SMS basterà ripristinare il backup di Android.

Salvare SMS su iOS

Per salvare gli SMS con il proprio iPhone si deve seguire una procedura analoga: andando in Impostazioni e poi premendo sul proprio nome, in alto, è possibile accedere a vari strumenti di gestione dei propri dati. La voce di nostro interesse, in questo caso, è iCloud. Nella nuova schermata è necessario premere su Mostra tutto e poi su Messaggi su iCloud. In questo modo, è possibile sfruttare lo spazio cloud del proprio ID Apple per archiviare in sicurezza i messi e recuperarli quando si cambia dispositivo.

Altri modi per salvare SMS

Ci sono anche altri metodi, meno intuitivi, per salvare gli SMS sul proprio smartphone. Chi ha uno smartphone Android, ad esempio, può salvare i messaggi utilizzando un’app come SMS Backup & Restore che consente di creare un backup dei messaggi da salvare un servizio cloud. In questo caso, oltre a Google Drive, sarà possibile utilizzare anche servizi cloud come Dropbox e OneDrive per salvare i messaggi. Il backup salvato in cloud potrà poi essere trasferito sul computer per avere una copia dei messaggi.

Con un iPhone, invece, è possibile utilizzare l’app per Windows chiamata Dispositivi Apple e scaricabile dal Microsoft Store. Dopo aver collegato l’iPhone al computer Windows tramite cavo, è possibile aprire Dispositivi Apple e andare in Generali > Backup per effettuare il backup. Con un Mac, invece, è possibile utilizzare l’app Messaggi, andando in Impostazioni > i Message > Abilita messaggi iCloud per poter sincronizzare i messaggi con l’iPhone, sfruttando il cloud.