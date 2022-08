Netflix lavora a un remake di Spy Kids

Per la gioia dei fan dell’indimenticabile Spy Kids, film del 2001 diretto da Robert Rodriguez, Netflix ha annunciato recentemente di star lavorando a un remake della storia. È lo stesso Rodriguez a occuparsi della sceneggiatura, della regia e della produzione del prossimo film, con una nuova famiglia di spie.

Il film originale, che nel corso degli anni ha avuto tre sequel (Spy Kids 2 – L’isola dei sogni perduti, Missione 3D – Game Over e Spy Kids 4 – È tempo di eroi), racconta infatti la storia di una celebre coppia di spie ormai in pensione e dei due figli piccoli che, quando i genitori sono costretti dalle circostanze a tornare in azione, in qualche modo si rivelano inaspettatamente portati per il mestiere. Il remake della pellicola di fantaspionaggio, co-sceneggiata da Racer Max, non è il primo lavoro Rodriguez per Netflix: il regista ha già messo la firma sul film d’azione del 2020 We Can Be Heroes.

La trama: del remake di Spy Kids

La trama dei remake mantiene ovviamente dei punti di contatto con il film originale, ma con qualche innovazione e "aggiornamento" ai tempi attuali. La famiglia protagonista è ancora composta da una coppia di agenti segreti, tra i più grandi al mondo, e dai due figli.

Quando questi ultimi aiutano a loro insaputa un potente sviluppatore di giochi animato da cattive intenzioni a diffondere un virus informatico che gli consente di controllare ogni tipo di dispositivo esistente, i due giovanissimi eroi capiscono di dover diventare spie loro stessi per salvare i genitori e il mondo intero.

Il cast: chi recita nel remake di Spy Kids

Nel cast del remake di Spy Kids ci sono Gina Rodriguez (già vista in Awake, Someone Great e Annientamento), Zachary Levi (celebre ad esempio per Shazam!, American Underdog e La fantastica signora Maisel), Everly Carganilla (Yes Day, La direttrice, The Afterparty) e l’esordiente Connor Esterson. Saranno loro gli interpreti della famiglia protagonista.

Elizabeth Avellan e Racer Max figurano tra i produttori, mentre Gary Barber e Peter Oillataguerre di Spyglass saranno i produttori esecutivi. Anche David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger si occuperanno della produzione per Skydance, che inoltre supervisionerà lo sviluppo e le riprese.

Il remake di Spy Kids non è il primo e solo frutto della collaborazione tra Skydance e Netflix: tra i titoli già disponibili o in arrivo ci sono anche Heart of Stone con Gal Gadot; The Adam Project con Ryan Reynolds (uscito a marzo e già diventato uno dei titoli più popolari film Netflix), The Old Guard e 6 Underground.