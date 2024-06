Peaky Blinders, è ufficiale: confermato il sequel Netflix

Fonte foto: Netflix

L’ipotesi circolava da qualche tempo, ma ora è arrivata la conferma ufficiale da parte di Netflix: Peaky Blinders avrà un film sequel. «Sono entusiasta che questo film stia per concretizzarsi. Sarà un capitolo esplosivo nella storia di Peaky Blinders senza esclusioni di colpi. Peaky Blinders in piena guerra», ha detto a Deadline il creatore della serie tv, Steven Knight,che negli ultimi mesi aveva effettivamente più volte fatto riferimento a questo sequel. Disponibile interamente su Netflix, la serie tv è composta da sei stagioni e si è conclusa un paio di anni fa.

Cosa sappiamo del film di Peaky Blinders

Il film di Peaky Blinders sarà diretto da Tom Harper (che aveva già girato alcuni episodi della prima stagione della serie tv) e continuerà a raccontare la storia di Tommy Shelby, che sarà ancora una volta interpretato da Cillian Murphy.

«A quanto pare Tommy Shelby non ha finito con me», ha detto l’attore, recentemente premiato con l’Oscar per la sua interpretazione in Oppenheimer. «È molto gratificante collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper nella versione cinematografica di Peaky Blinders. Questo è per i fan».

Tommy Shelby sta tornando. Il film di PEAKY BLINDERS, con Cillian Murphy, arriverà su Netflix prossimamente. pic.twitter.com/Mhn398Bskf — Netflix Italia (@NetflixIT) June 5, 2024

A parte la presenza di Murphy, che sarà anche tra i produttori del film, al momento non sono stati annunciati altri nomi che faranno parte del cast.

«Quando ho diretto Peaky Blinders per la prima volta più di dieci anni fa, non sapevamo cosa sarebbe diventata la serie, ma sapevamo che c’era qualcosa nell’alchimia del cast e nella scrittura che sembrava esplosivo», ha detto a Deadline il regista Tom Harper. «Peaky è sempre stata una storia sulla famiglia, quindi è incredibilmente emozionante riunirsi con Steve e Cillian per portare il film al pubblico di tutto il mondo su Netflix».

Tra i produttori del film ci sono anche Caryn Mandabach e Guy Heeley, mentre i produttori esecutivi includono Harper, David Kosse, Jamie Glazebrook, Andrew Warren e David Mason.

Anticipazioni sulla trama del sequel di Peaky Blinders

La storia della serie tv Peaky Blinders è ambientata a partire dal 1919 a Birmingham e ruota attorno alla famiglia Shelby. Thomas Shelby, il secondogenito, è un reduce dalla Prima Guerra Mondiale ed è anche il boss della gang chiamata Peaky Blinders.

Al momento non ci sono dettagli confermati in merito alla trama del film sequel, anche se Knight in passato aveva anticipato che la storia sarebbe stata ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Peaky Blinders, quando esce il film?

È ancora troppo presto per conoscere la data di uscita del film sequel di Peaky Blinders su Netflix.

La produzione dovrebbe iniziare entro la fine del 2024: il creatore della serie tv Steven Knight, che a sua volta figura come produttore del film, è attualmente al lavoro sulla sceneggiatura.