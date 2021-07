Netflix: le novità di luglio 2021

L’estate entra nel vivo e su Netflix arrivano tante novità: film, serie tv, documentari e tanti altri contenuti faranno compagnia al pubblico durante tutto il mese di luglio 2021. Tra questi, spiccano i titoli Netflix Original, pensati per tutti i gusti e le fasce d’età.

La piattaforma di streaming ha deciso di iniziare alla grande: dal 1° luglio sono disponibili ben quattro contenuti, due serie tv e due film. In particolare, arriva la serie tv italiana Generazione 56k, che vede tra i protagonisti anche i TheJackal. Si prosegue, durante il mese con una delle serie più famose del canale: arriva la quarta stagione di Atypical. A luglio arriva anche la seconda stagione di Non ho mai…, serie televisiva comico-drammatica, che ha esordito l’anno scorso ottenendo ottimi risultati. Questi sono solo alcuni dei "grandi ritorni". Accanto a questi, ci saranno tante nuove serie da scoprire, come Young Royals, teen drama che racconta amori e scandali della Corona Svedese. Sembrerebbe una sorta di mix tra Élite e The Crown. Insomma, il calendario è fitto. Ecco nel dettaglio quali sono le serie tv e i film in uscita su Netflix a luglio 2021.

Netflix: serie tv in arrivo a luglio 2021

Luglio sarà un mese intenso, ricco di nuove serie tv e grandi ritorni. Non mancheranno, naturalmente, i titoli Netflix Original, che negli anni si sono guadagnati l’amore e l’entusiasmo dei fan, come Atypical, che racconterà ancora una volta le vicende di Sam, ragazzo con la sindrome di Asperger, e della sua famiglia.

Ecco il calendario completo delle serie tv:

1° luglio: Generazione 56k; Young Royals

2 luglio: Mortale (stagione 2)

4 luglio: We The People – Alla scoperta della democrazia americana

7 luglio: I migliori amici dell’uomo

8 luglio: Elize Matsunaga: c’era una volta un crimine; RESIDENT EVIL: Infinite Darkness (anime)

9 luglio: Atypical (stagione 2); Virgin River (stagione 3); Biohacker (stagione 2); Ridley Jones

14 luglio: Heist: rapine incredibili

15 luglio: Non ho mai… (stagione 2); Beatstars (stagione 2); InuYasha (stagione 6)

21 luglio: Sexy Beasts

23 luglio: Sky Rojo (stagione 2)

27 luglio: Come vendere la droga online (stagione 3)

28 luglio: Glow Up (stagione 3); Tattoo Redo: nuova vita ai tatuaggi

30 luglio: Outer Banks (stagione 2); Centaurworld: Il mondo dei centauri

Netflix: film in arrivo a luglio 2021

Accanto alle serie tv, la piattaforma di streaming ha deciso di intrattenere le serate estive del suo pubblico con tanti nuovi film e documentari. Come sempre, i generi spaziano dal thriller, all’horror, fino alle pellicole drammatiche e romantiche. Nessuno rimarrà deluso.

Ecco il calendario completo dei film in arrivo a luglio:

1° luglio: Audible; Labyrinth – Dove tutto è possibile

2 luglio: Fear Street Parte 1: 1994; Haseen Dillruba; The 8th Night

7 luglio: Cat People (documentario)

9 luglio: Fear Street Parte 2: 1978; The Water Man

13 luglio: Naomi Osaka; The good doctor

14 luglio: A classic horror story; Rete privata: chi ha ucciso Manuel Buendía?

16 luglio: Fear Street Part 3: 1666; Deep

21 luglio: Trollhunters: L’ascesa dei Titani

23 luglio: Masters of the Universe: Revelation Parte 1; L’ultima lettera d’amore; Fidanzati per caso

29 luglio: Resort to Love – All’amore non si sfugge

30 luglio: L’ultimo mercenario; John Delorean: mito e magnate