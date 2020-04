Netflix, film e documentari gratis su YouTube: ecco come vederli

Gli insegnanti chiedono, Netflix risponde. In queste ultime settimane insegnanti e scuole italiane hanno richiesto a Netflix la possibilità di rendere gratuita la visione di alcuni film e documentari educativi agli studenti e la piattaforma di video streaming ha risposto in un modo molto innovativo: ha caricato alcuni contenuti sul proprio canale YouTube e tutti possono vederli senza pagare l’abbonamento mensile.

Da sempre Netflix permette alle scuole la visione di alcuni documentari nelle classi. Con le scuole chiuse, però, questo non è possibile e allora è stata trovata una valida alternativa: caricare alcuni contenuti sulla pagina YouTube di Netflix USA. L’unico scotto da pagare è il fatto che film e documentari sono in lingua inglese, ma sono disponibili i sottotitoli in più di 10 lingue, tra cui l’italiano. Oltre alla visione del documentario, Netflix ha realizzato anche del materiale didattico che può essere scaricato dagli insegnanti e condiviso con gli alunni. Ecco come vedere film e documentari di Netflix gratis.

Netflix, film e documentari gratis per la scuola

Film come “XIII Emendamento”, documentari di successo come “Il nostro pianeta” e alcuni episodi di “In poche parole”, questi sono alcuni dei contenuti che Netflix ha reso gratuiti per insegnanti e studenti sulla pagina YouTube di Netflix USA.

Cosa bisogna fare per vedere film e documentare Netflix gratis insieme agli alunni? Molto semplice, basta accedere alla pagina YouTube di Netflix e premere sulla sezione Video. Si aprirà una nuova pagina con la lista di tutti i film e documentari disponibili. Per ogni documentario o film è disponibile anche del materiale didattico da utilizzare per le lezioni a distanza. Ecco la lista dei contenuti Netflix gratuiti:

XII Emendamento (film)

Abstract: The Art of Design (prima stagione della serie)

Bebè: viaggio nel primo anno di vita (episodi selezionati della serie)

Chasing Coral (film)

In poche parole (episodi selezionati della serie)

Alla conquista del Congresso (film)

Il nostro pianeta (serie)

Il ciclo del progresso (cortometraggio)

Caschi bianchi (cortometraggio)

Zion (cortometraggio)

Babies (serie).

I contenuti sono in inglese, ma sono disponibili i sottotitoli in italiano. Per attivarli, basta avviare la riproduzione del contenuto, premere sull’icona sulla prima icona in basso a destra con scritto “Sottotitoli” e in automatico appariranno i sottotitoli in italiano.

Non si sa per quanto tempo i titoli resteranno disponibili gratuitamente su YouTube, quindi il consiglio è di approfittarne il prima possibile e di far vedere i documentari ai propri alunni e anche ai propri figli.