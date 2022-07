Nicole Kidman e Zac Efron insieme sul set, ma per cosa?

Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King sono al lavoro insieme sul set di un nuovo film Netflix. Il progetto è ancora senza titolo, ma sappiamo per certo che si tratterà di una commedia romantica diretta da Richard LaGravenese, già noto per titoli come P.S. I Love You, The Last Five Years e Freedom Writers.

Non ci sono ancora molti dettagli in merito. I tre rinomati attori, secondo quanto riportato recentemente da Deadline, saranno a quanto pare i protagonisti della pellicola, che racconterà la relazione (non priva di risvolti comici) tra una giovane donna, sua madre e il suo capo alle prese con una serie di complicazioni legate all’amore, al sesso e all’identità. La sceneggiatura, che è stata acquisita da Netflix all’inizio di quest’anno, è firmata dallo stesso LaGravenese insieme a Carrie Solomon. La produzione è affidata a Joe Roth, Jeff Kirschenbaum e Alyssa Altman per Roth/Kirschenbaum Films.

Chi sono gli attori protagonisti

Nicole Kidman, attrice premiata agli Oscar, ai Golden Globe, ai SAG e agli Emmy, recentemente è stata impegnata in progetti particolarmente intensi dal punto di vista dell’interpretazione attoriale: dalla serie tv Nine Perfect Strangers fino a Being the Ricardos, film per il quale ha tra l’altro ottenuto una nomination all’Oscar come Migliore Attrice Protagonista. La commedia romantica di Richard LaGravenese sarà dunque l’occasione per dedicarsi con piacere a qualcosa di più leggero.

Zac Efron ha recentemente riscosso un certo successo grazie al suo ruolo da protagonista nel film Ted Bundy – Fascino Criminale. Tra le sue ultime fatiche, però, c’è anche The Greatest Beer Run Ever, del regista Peter Farrelly, di cui si sono concluse le riprese non molto tempo fa.

Joey King, 22 anni, candidata ai Golden Globe, ai SAG e agli Emmy, è particolarmente nota per la trilogia The Kissing Booth, ma è celebre anche per lavori recenti come Bullet Train e The Act. Secondo le indiscrezioni, inoltre, King prenderà parte a una miniserie drammatica intitolata We Were The Lucky Ones: basata sul bestseller di Georgia Hunter, la trama racconterà una storia vera che ha a che fare con l’Olocauso. Gli otto episodi della serie saranno prodotti da Hulu.

Cosa sappiamo del progetto

Come accennato, per il momento non sono molte le informazioni diffuse su questa nuova commedia romantica benedetta da un cast stellare, tanto che non è stato annunciato nemmeno il titolo esatto! Sicuramente, quindi, servirà molta pazienza prima di vedere le comiche avventure amorose dei protagonisti sul piccolo schermo.

A quanto pare, le riprese del film dovrebbero cominciare alla fine dell’estate 2022 ad Atlanta. Può anche darsi, quindi, che il film sarà rilasciato sulla piattaforma di streaming nel corso del 2023: chissà, magari proprio in occasione del prossimo San Valentino!