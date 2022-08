I film più belli con Nicole Kidman

Ci sono attori e attrici le cui interpretazioni diventano immortali: quasi chiunque, indipendentemente dall’età e dai gusti, saprebbe indicarne almeno una. Nicole Kidman rientra nella categoria: classe 1967, l’attrice australiana naturalizzata statunitense è una delle più apprezzate della sua generazione.

Nel corso della sua luminosa carriera Kidman ha realizzato decine di film, spaziando dal genere romantico fino al thriller e all’horror e vincendo numerosi premi, tra cui sei Golden Globe e un Oscar (è tra l’altro una delle pochissime attrici australiane ad aver ottenuto la statuetta d’oro). Se non tutte le pellicole hanno avuto lo stesso successo, ovviamente, ce ne sono comunque alcune che hanno fatto la storia del cinema o sono rimaste particolarmente impresse nel cuore e nella memoria degli spettatori. Eccone elencate alcune delle migliori, che in più è spesso possibile vedere in streaming.

Eyes Wide Shut

Uscito nel 1999 e oggi disponibile su Prime Video, in questo film Nicole Kidman recita (per l’ultima volta) accanto all’allora marito Tom Cruise. Diretto da Stanley Kubrick, si tratta di un thriller erotico in cui Kidman e Cruise interpretano una coppia newyorkese in cerca di nuove avventure sessuali.

Moulin Rouge!

È uno dei ruoli più famosi di Kidman: in questo film (disponibile su Disney+) l’attrice veste i panni della ballerina di punta del Moulin Rouge che ha una relazione proibita con uno scrittore.

The Others

Dal romanticismo, all’horror: in questo film applaudito dal pubblico e dalla critica – e grazie a cui Nicole Kidman ha vinto un BAFTA e un Golden Globe – l’attrice interpreta una donna che vive in una casa isolata con i due figli piccoli affetti da una malattia. Alcuni strani accadimenti, però, convincono la donna che la casa è infestata… Si può vedere a noleggio su YouTube, Google Play Film e Apple TV.

Grace di Monaco

È il film del 2014 per cui Kidman ha vinto l’Oscar. Visibile su con l’abbonamento premium TIM Vision e Prime Video, racconta la storia della principessa Grace Kelly che, mentre è in corso una lotta politica fra Monaco e la Francia, deve prendere una decisione difficile e valuta se tornare a Hollywood a girare un film.

Australia

Disponibile su Disney+, questa pellicola di Baz Luhrmann ha per protagonista la nobildonna inglese Lady Sarah Ashley (interpretata appunto da Nicole Kidman) che durante la Seconda guerra mondiale si reca in Australia per vendere la tenuta del marito. Nel cast c’è anche Hugh Jackman.

A proposito dei Ricardo

È una delle ultime fatiche di Nicole Kidman, che nella trama interpreta la famosa attrice statunitense Lucille Ball che si innamora del co-protagonista della sitcom in cui lavora, Desi Arnaz. L’interpretazione le è valsa un Golden Globe. Il film è disponibile su Prime Video.