Brad Pitt diventa un pilota di Formula 1 in un nuovo film

Non ha ancora un titolo ufficiale, ma ha già una data di uscita il nuovo film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt nei panni di un ex pilota che torna in pista. Diretto dal regista di Top Gun: Maverick e Oblivion, Joseph Kosinski, il film Apple Original è realizzazione in collaborazione con Formula 1 e prodotto da Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment e dal sette volte campione mondiale di F1 Lewis Hamilton.

Per quanto è possibile sapere al momento, in questo nuovo film Brad Pitt interpreta un ex pilota che ritorna alla Formula 1. Con lui nella APXGP (questo il nome del team fittizio in gara insieme ai dieci che effettivamente si trovano sulle griglie di partenza) c’è anche un compagno di squadra interpretato da Damson Idris, attore britannico noto soprattutto per essere stato il protagonista della serie Snowfall.

Per ora non sono disponibili ulteriori dettagli sulla trama del film, ma nelle foto qui sotto si vedono i due attori impegnati sul set.

🚨 | BREAKING: Apple Original Films’ Formula 1 movie is set to release internationally on June 25, 2025, and in North America on June 27, 2025.

The film will star Brad Pitt as a former driver returning to the sport and Damson Idris as his team mate at APXGP – a fictional 11th… pic.twitter.com/4P2MxWJFiq

