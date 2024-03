Nine Perfect Strangers, il cast della seconda stagione

Fonte foto: Ryan Pfluger/Prime Video

È sempre più vicino il ritorno di Nine Perfect Strangers, alias Nove perfetti sconosciuti. A qualche anno di distanza dalla prima stagione, che aveva debuttato in streaming in Italia nel 2021, Prime Video ha recentemente annunciato ulteriori dettagli sulla seconda stagione della serie tv basata originariamente sull’omonimo bestseller del The New York Times scritto dall’australiana Liane Moriarty (già autrice, tra le altre cose, del libro Big Little Lies – Piccole grandi bugie, poi adattato in una miniserie nel 2017).

Di cosa parla Nove perfetti sconosciuti

Nella prima stagione di Nove perfetti sconosciuti un gruppo di persone – nove cittadini stressati che vogliono intraprendere un percorso verso uno stile di vita migliore – raggiunge un lussuoso resort health-and-wellness che promette guarigione e trasformazione.

A guidare il ritiro di dieci giorni, il cui scopo è rinvigorire mente e corpo, è la misteriosa direttrice del resort, Masha. L’esperienza si rivela però diversa da come i nove protagonisti avevano immaginato e assume presto contorni inquietanti, anche perché Masha utilizza metodi discutibili per raggiungere gli obiettivi del ritiro di benessere.

Nel cast della prima stagione, che è composta da otto puntate ed è disponibile su Prime Video, ci sono Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Michael Shannon, Luke Evans, Bobby Cannavale, Regina Hall, Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Manny Jacinto.

Nove perfetti sconosciuti 2: il cast

Come già annunciato, Nicole Kidman (nella foto) interpreta Masha e tornerà nello stesso ruolo anche nel cast della seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti – Nine Perfect Strangers. Accanto a lei, nel nuovo ciclo di episodi ci saranno anche Henry Golding, Mark Strong e Lena Olin. I tre nomi sono appena stati annunciati da Prime Video: saranno personaggi fissi della serie, rispettivamente nei panni di Peter, David e Helena.

Al cast della stagione 2 si erano già aggiunte Annie Murphy (nota per Schitt’s Creek) e Christine Baranski (The Good Fight) nei panni di due personaggi di nome Imogen e Victoria. Era già nota da qualche tempo, inoltre, la partecipazione ai nuovi episodi di Murray Bartlett nel ruolo di Brian, Maisie Richardson-Sellers nel ruolo di Wolfie, Dolly De Leon in quello di Agnes, Aras Aydin in quello di Matteo, Lucas Englander in quello di Martin e King Princess in quello di Tina.

Nove perfetti sconosciuti stagione 2: cosa sappiamo

Con una struttura apparentemente simile a The White Lotus, la seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti – Nine Perfect Strangers sarà ambientata in una diversa sede di Tranquillum (il lussuoso resort health-and-wellness della prima stagione), collocata questa volta sulle Alpi svizzere. La direttrice del centro sarà sempre Masha, ma i "perfetti sconosciuti" che parteciperanno al ritiro saranno diversi.

Anche nella stagione 2 Nicole Kidman sarà executive producer. La serie nasce da David E. Kelley, Made Up Stories di Bruna Papandrea, FIFTH SEASON e da Blossom Films di Nicole Kidman.

Quando esce Nine perfect strangers 2

La seconda stagione di Nove perfetti sconosciuti sarà disponibile prossimamente su Prime Video in tutto il mondo (solo negli Stati Uniti la serie sarà distribuita su Hulu). La data esatta di uscita non è ancora stata annunciata.