Nintendo Switch Pro 4K: spunta online il prezzo e non è basso

Quando arriverà la Nintendo Switch Pro 4K? Sebbene finora la casa giapponese sia rimasta vaga su una possibile data di lancio della nuova console portatile, lo stesso non si può dire del prezzo che ha fatto la sua comparsa in rete proprio nelle ultime ore, facendo storcere il naso a più di qualche utente del web visto che non sembrerebbe per niente basso.

A dare il primo timido annuncio sul dispositivo di Nintendo è stato Amazon India, dove la Switch Pro 4K è stata inserita tra i propri prodotti dando un’indicazione sui tempi di vendita che, a questo punto, potrebbero non essere più così lunghi. Successivamente, però, la console è sparita dalle pagine del portale, rimossa con solerzia e in silenzio similmente al modo in cui era stata rivelata. Come se non bastasse, ci si è messo anche Boulanger, il network dedicato all’elettronica con sede in Francia che ha pubblicato la pagina di dettaglio dell’articolo per poi rimuoverla dopo poco tempo. Non abbastanza da sfuggire all’occhio attento degli internauti.

Nintendo Switch Pro 4K, quanto mi costi?

Sul sito francese, la console è apparsa al costo di 399 euro, decisamente non una cifra irrisoria nonostante sia per un device dalle caratteristiche di qualità. Nella medesima descrizione, sono apparse pure alcune delle specifiche che delineano l’aspetto del dispositivo, ancora disponibili nel database del negozio.

Negli ultimi mesi si era parlato delle caratteristiche tecniche avrebbero dovuto far parte dell’imminente Switch Pro 4K, a partire dal display OLED realizzato da Samsung che – secondo indiscrezioni – dovrebbe avere una risoluzione a 720p in modalità portatile e 4K collegata al suo dock, sfruttando la tecnologia DLSS di NVIDIA. Ottima integrazione, sicuramente, ma non in grado di sostenere da sola un prezzo pari a quello di vendita comparso su Boulanger che non stupirebbe se venisse applicato nelle altre nazioni sul territorio europeo.

Per 399 euro, infatti, oggi si compra una Sony PlayStation 5 Digital Edition, mentre per cento euro in meno ci si porta a casa una Xbox Series S. Entrambe le console concorrenti sono dotate di hardware ben più costoso, potente e raffinato di quello di una ipotetica Nintendo Switch Pro 4K. E’ anche vero, però, che il prezzo di partenza dell’attuale Nintendo Switch (edizione del 2019) è di circa 320 euro:

Nintendo Switch – Edizione 2019

Nintendo Switch Pro 4K, la presentazione durante l’E3?

Molti sperano che l’Electronic Entertainment Expo, conosciuta con l’abbreviazione E3, sia foriera di notizie a riguardo, se non addirittura la presentazione ufficiale. La fiera dedicata ai videogiochi si terrà dal 12 al 15 giugno, quindi potrebbe effettivamente mancare pochissimo all’istante definitivo per poter veder finalmente comparire l’ultimo prodotto di Nintendo.

Ufficialmente, l’unica data certa è quella del 15 giugno, giornata in cui il colosso del gaming effettuerà la sua Nintendo Direct in streaming per mostrare al pubblico nuovi titoli giocabili per la Switch. Vista la presenza di proposte già pronte a sfruttare il 4K e di raggiungere le 60fps, appare evidente come ormai il vecchio modello sia obsoleto rispetto all’offerta di PS5 e XBox Series X. Che sia giunto il momento di correre ai ripari?