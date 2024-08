No Gain No Love, com'è il nuovo k-drama romantico

Fonte foto: Prime Video

C’è aria di tenerezza in No Gain No Love, la nuova commedia romantica sudcoreana in arrivo in esclusiva su Prime Video fra pochi giorni. A due anni di distanza dal suo ultimo drama, Our Blues – Vite intrecciate, in questa serie tv torna protagonista la regina del rom-com Shin Mina, attrice vista anche in Hometown Cha-Cha-Cha e Oh My Venus. Oltre al fascino romantico già ben noto ai fan, in No Gain No Love Shin Mina mostrerà anche un lato più audace.

Chi recita in No Gain No Love

Oltre alla già citata Shin Mina, il cast di No Gain No Love include Kim Young-dae, Lee Sang-yi e HanJi-hyeon.

La regia è di Kim Jung-sik (Strong Girl Nam-soon; Work Later, Drink Now), mentre la serie è scritta da Kim Hye-young (Her Private Life).

Di cosa parla No Gain No Love

Famiglia, amore, lavoro: nella sua vita Son Hae-yeong, la protagonista della serie tv interpretata da Shin Mina, ha dovuto affrontare perdite su ogni fronte. Per cambiare la sua situazione, e per evitare di perdere una promozione a lavoro, Hae-yeong finisce per cercare un finto matrimonio con il suo vicino di casa Kim Ji-uk commesso in un mini market (che è interpretato da Kim Young Dae, già visto in The Forbidden Marriage e Moon in the Day).

What a beautiful bride 😍💕 Catch Shin Min Ah in her upcoming rom-com series, "No Gain No Love" opposite Kim Young Dae. It is set to premiere on August 26 and will be available for streaming on Prime Video 💙 📸: tvn_drama #ShinMinAh #NoGainNoLove pic.twitter.com/y8VL1rBpJL — Annyeong Oppa (@TheAnnyeongOppa) July 29, 2024

Kim Ji-uk è un gran lavoratore e un cittadino modello, oltre che un ottimo vicino di casa, e accetta la proposta ridicola di Hae-yeong perché capisce quanto lei sia in difficoltà. Sarà dunque il suo finto sposto per il suo finto matrimonio.

Tra i personaggi della serie tv ci sono anche Bok Gyu-hyun (interpretato da Lee Sang-yi), CEO della compagnia per la quale lavora la protagonista; e Nam Ja-yeon (interpretata da Han Ji-hyeon), scrittrice di romanzi, coinquilina e amica di Hae-yeong.

Il trailer di No Gain No Love

Insomma, è possibile trovare l’amore e non perdere niente – né soldi, né lavoro, né famiglia? È una domanda a cui tutti i personaggi di questa moderna rom-com devono trovare una risposta.

Qui sotto il trailer della serie tv:

Quando esce No Gain No Love in streaming

No Gain No Love arriva su Prime Video il 26 agosto 2024.