Nokia 150 ufficiale, telefonino lowcost e batteria infinita

Buone notizie per gli amanti dei telefonini: Nokia ha appena lanciato i nuovi Nokia 125 e Nokia 150. Si tratta di due cellulari old style con tastiera fisica, schermo da 2,4 pollici, dimensioni compatte e batteria che dura più di una settimana. Da oramai diversi anni l’azienda finlandese, inseme a HMD Global, è tornata prepotentemente nel mondo della telefonia, lanciando sia smartphone con sistema operativo Android sia cellulari con tastiera fisica.

Soprattutto i telefonini stanno scoprendo una seconda giovinezza: restano il dispositivo preferito da coloro che non amano gli smartphone e nei Paesi in via di Sviluppo, dove in molti non hanno il budget a sufficienza per un dispositivo tecnologicamente avanzato. Il Nokia 150 non è un telefonino nuovo di zecca, ma si tratta della nuova versione di un modello presente sul mercato da oramai un paio di anni. Entrambi i modelli hanno caratteristiche tecniche piuttosto limitante in confronto agli smartphone più moderni, ma hanno dalla loro un prezzo molto vantaggioso: costano meno di 30 euro.

Le caratteristiche del Nokia 150

Non ci vuole molto per descrivere il Nokia 150. Il design è quello classico dei telefonini: schermo da 2,4 pollici e tastiera fisica per poter interagire con le diverse applicazioni e per mandare messaggi. A bordo troviamo 4MB di RAM e 4MB di memoria interna, espandibile fino a 32GB con una scheda microSD (dove mettere la propria musica preferita). Nella parte posteriore è presente anche una fotocamera VGA che scatta immagini di dubbia qualità. Tra le app disponibili c’è il lettore MP3 e Snake, gioco indimenticabile per molti. La batteria è da 1020 mAh e assicura un’autonomia di circa una settimana, un’eternità rispetto agli smartphone.

Nokia 125: come è fatto

Anche il Nokia 125 è un featured phone, termine utilizzato per identificare i telefonini con tastiera fisica. A parte qualche differenza dal punto di vista del design, le caratteristiche del cellulare sono molto simili a quelle del Nokia 150. Anche qui troviamo uno schermo da 2,4 pollici, con 4MB di RAM e 4MB di memoria interna. Nella parte posteriore è presente la fotocamera VGA. La caratteristica più interessante è sicuramente la batteria da 1020mAh che assicura un’autonomia di sette giorni.

Prezzo e data di uscita Nokia 150 e Nokia 125

Nokia 150 e Nokia 125 sono dei telefonini lowcost e lo dimostra il prezzo di lancio: 29 dollari il primo, 24 dollari il secondo. Per il momento non ci sono notizie su un eventuale lancio in Italia, ma non è da escludere che avvenga nei prossimi mesi. E il prezzo sarà sicuramente molto al di sotto dei cinquanta euro.