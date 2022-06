Nokia X20: lo smartphone medio con fotocamera Zeiss è in offerta

Nokia, azienda ex finlandese e ora cinese, è stata una delle aziende pioniere della telefonia mobile. I suoi smartphone hanno sempre avuto almeno tre caratteristiche uniche: affidabilità, design minimale e prezzo basso. Il che significa molto più semplicemente che sono ottimi telefoni, eleganti dal punto di vista estetico e venduti con un giusto rapporto tra prezzo e caratteristiche tecniche.

Anche lo smartphone Nokia X20 5G non si sottrae a queste caratteristiche. Questo telefono di fascia media, infatti, fu presentato al pubblico un anno fa e già di listino aveva un prezzo decisamente conveniente. Aggiungiamo che Nokia ha progettato la serie X per essere duratura nel tempo, tanto che offre gli aggiornamenti del sistema operativo basato su Android 11 per 3 anni, inclusi 3 anni di security patch e 3 anni di garanzia, uno in più rispetto a quanto imposto dalla normativa vigente. In più oggi, il Nokia X20 è anche in offerta su Amazon a un prezzo scontatissimo, il che lo rende ancora più interessante.

Nokia X20: caratteristiche tecniche

Il Nokia X20 ha a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G, 8 GB di RSM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibile fino a 512 GB con scheda microSD. Il display è un LCD da 6,67 pollici FHD+ (1.080×2.400), con luminosità di 450 nit e frequenza di aggiornamento di 60 Hz.

Sul retro del telefono troviamo un gruppo di quattro fotocamere nato dalla partnership con Zeiss: il sensore principale da 64 MP, il secondo sensore ultra-grandangolare da 5 MP e due sensori, entrambi da 2 MP per macro e profondità. la fotocamera anteriore è un sensore da 32 MP. Da notare che è presente la funzione Dual Sight, per utilizzare due cam (frontale e posteriore) in contemporanea e l’audio con tecnologia OZO, la versione Nokia dell’audio spaziale.

La capienza della batteria è da 4.470mAh (in questo caso il caricabatteria è presente nella confezione).

Completano la scheda tecnica il sensore per le impronte digitali, il tasto per Google Assistant, la connettività Wi-Fi e Bluetooth 5.0, NFC, mini jack audio da 3,5mm e USB Type-C.

Nokia X20: l’offerta di Amazon

Lo smartphone Nokia X20 in colore Blu è in vendita a prezzo di listino di 399,99 euro ma oggi è disponibile su Amazon al prezzo finale di 330 euro (-69,99 euro, -17%) con vendita e spedizione da venditore terzo. Si tratta di un buon prezzo per chi cerca un nuovo smartphone per l’uso quotidiano, che fa anche buone foto con il sensore principale.