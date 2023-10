Non ci resta che il crimine: quando esce la serie

Fonte foto: Chiara Calabrò/Sky

La serie Non ci resta che il crimine ha una data di uscita. E la buona notizia è che non manca molto prima che il pubblico possa vederla su Sky e in streaming su NOW. Prodotta da Sky Studios e da Fulvio, Federica e Paola Lucisano per Italian International Film, e legata naturalmente alla fortunata trilogia cinematografica sui viaggi nel tempo uscita tra il 2019 e il 2022, questa nuova serie Sky Original è diretta da Alessio Maria Federici e da Massimiliano Bruno, che è già stato regista della saga di film (oltre che uno degli interpreti).

Non ci resta che il crimine: i film

I film della trilogia cinematografica iniziano con Non ci resta che il crimine, uscito nel 2019 e visibile su NOW. Nel 2021 è arrivato invece Ritorno al crimine (anche questo visibile su NOW). Nel 2022 infine è stato il turno di C’era una volta il crimine, che èattualmente a disposizione per il noleggio su varie piattaforme, tra cui Apple Tv e Prime Video.

Il cast di Non ci resta che il crimine – La serie

In Non ci resta che il crimine – La serie la sgangherata banda già protagonista dei tre film torna in campo per una nuova avventura in sei episodi a cavallo fra passato e presente. I protagonisti sono quindi ancora una volta Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli e Massimiliano Bruno. Nel cast della serie c’è anche Maurizio Lastrico in un ruolo inedito. Bruno, oltre che regista e attore, è anche sceneggiatore della serie insieme ad Andrea Bassi, Gianluca Bernardini ed Herbert Simone Paragnani.

La trama di Non ci resta che il crimine – La serie

Nei film della trilogia la sbilenca banda di protagonisti è tornata indietro nel tempo fino alla Roma degli anni ‘80, quando la Banda della Magliana era al culmine della sua attività, e poi all’Italia fascista degli anni ’40. Nella serie tv di prossima uscita, invece, si viaggia nel tempo fino agli anni ’70: i protagonisti si “infiltreranno” dunque tra gli ambienti della sinistra giovanile e della destra eversiva del Golpe Borghese.

Nella trama della serie Giuseppe (interpretato da Tognazzi), dopo aver scoperto di essere stato adottato, decide di viaggiare indietro nel tempo per cercare la sua vera madre. L’amico e scienziato Gianfranco (interpretato da Bruno) lo mette in guardia sul fatto che cambiando il passato potrebbe modificare il presente eppure, quando Giuseppe riesce effettivamente a incontrare la madre Linda a una festa a casa del ricco borghese Duccio Casati (interpretato da Lastrico), la salva da un attentato. Un grave errore: come conseguenza di questo gesto che ha modificato la storia, l’Italia del presente è diventata una dittatura fascista. Bisognerà allora tornare di nuovo indietro nel tempo per rimettere le cose a posto.

Non ci resta che il crimine – La serie in streaming

Non ci resta che il crimine – La serie esce il 1° dicembre 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.