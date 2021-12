Non solo The Ferragnez: le grandi esclusive di Prime Video da vedere assolutamente

Tra le centinaia di serie TV e film lanciati negli ultimi mesi, The Ferragnez è stasta (probabilmente) quella di maggior successo tra gli Amazon Original e Amazon Exclusive. Ossia, tra le produzioni realizzate direttamente dal colosso dell’ecommerce o quelle visibili esclusivamente sulla piattaforma streaming Prime Video. La docu-serie sulla famiglia italiana più social che ci siano (Fedez e Chiara Ferragni, per i pochi che non lo sapessero) non è però l’unica esclusiva Amazon che merita di essere vista.

Le serie TV Amazon Exclusive da vedere assolutamente

The Expanse . Arrivata alla sesta (e ultima) stagione, The Expanse è tra le serie Amazon Original di maggior successo in assoluto. Ambientata in un Sistema Solare colonizzato dalla specie umana ma tutt’altro che tranquillo: le tensioni tra gli abitanti della Terra e quelli delle ex-colonie non sono dei migliori e spesso e volentieri sfociano in vere e proprie battaglie interstellari.

. Arrivata alla sesta (e ultima) stagione, The Expanse è tra le serie Amazon Original di maggior successo in assoluto. Ambientata in un Sistema Solare colonizzato dalla specie umana ma tutt’altro che tranquillo: le tensioni tra gli abitanti della Terra e quelli delle ex-colonie non sono dei migliori e spesso e volentieri sfociano in vere e proprie battaglie interstellari. All or nothing . Non solo Juventus. Prima di sbarcare a Torino e al centro di allenamento della Continassa, le telecamere di Amazon hanno documentato le avventure (e disavventure) di squadre degli sport più disparati come calcio, football americano, hockey e rugby. Per scoprire i segreti del City, del Tottenham, dell’Arsenal o degli All Blacks non dovrete far altro che scegliere la serie corrispondente e guardarla tutta d’un fiato.

. Non solo Juventus. Prima di sbarcare a Torino e al centro di allenamento della Continassa, le telecamere di Amazon hanno documentato le avventure (e disavventure) di squadre degli sport più disparati come calcio, football americano, hockey e rugby. Per scoprire i segreti del City, del Tottenham, dell’Arsenal o degli All Blacks non dovrete far altro che scegliere la serie corrispondente e guardarla tutta d’un fiato. The Boys . In un mondo dove i super eroi non sono necessariamente delle brave persone, un gruppo di ex agenti federali – i The Boys – cercano di mettere in trappola il più corrotto e arrogante dei gruppi di super eroi – i The Seven.

. In un mondo dove i super eroi non sono necessariamente delle brave persone, un gruppo di ex agenti federali – i The Boys – cercano di mettere in trappola il più corrotto e arrogante dei gruppi di super eroi – i The Seven. The man in the high Castle. Cosa sarebbe accaduto se la Seconda Guerra Mondiale fosse stata vinta dalle forze dell’Asse e non dagli Alleati? Per scoprirlo potete guardare “The man in the high Castle", tra le serie in esclusiva su Prime Video di maggior successo. Siamo negli Anni ’60 dello scorso secolo e Germania e Giappone, uscite vincenti dal conflitto mondiale, si sono spartite il territorio degli Stati Uniti e sono pronte ad affrontarsi di nuovo per il predominio nel continente nordamericano.

I film Amazon Exclusive da vedere assolutamente

Being the Ricardos . Nicole Kidman e Javier Bardem sono i protagonisti di una delle ultime pellicole prodotte direttamente dal colosso dell’e-commerce e lanciate su Prime Video il 21 dicembre 2021. Lucille Ball e Desi Arnaz sono una coppia tanto nella vita reale quanto nel piccolo schermo, ma la loro relazione apparentemente idilliaca viene messa in crisi da una serie di scandali e accuse che li porteranno a un passo dal tracollo.

. Nicole Kidman e Javier Bardem sono i protagonisti di una delle ultime pellicole prodotte direttamente dal colosso dell’e-commerce e lanciate su Prime Video il 21 dicembre 2021. Lucille Ball e Desi Arnaz sono una coppia tanto nella vita reale quanto nel piccolo schermo, ma la loro relazione apparentemente idilliaca viene messa in crisi da una serie di scandali e accuse che li porteranno a un passo dal tracollo. Cenerentola . Gli studios Amazon si sono cimentati anche nella riproposizione filmica (sotto forma di musical) di una delle favole più celebri e conosciute al mondo. La Cenerentola di Amazon Original è interpretata da Camila Cabello, cantante e attrice notissima tra i più giovani. La trama, ovviamente, non differisce troppo dalla versione classica della favola: una povera orfana viene trattata da sguattera dalla perfida matrigna e dalle due sorellastre, sino a quando non incontra l’amore della propria vita.

. Gli studios Amazon si sono cimentati anche nella riproposizione filmica (sotto forma di musical) di una delle favole più celebri e conosciute al mondo. La Cenerentola di Amazon Original è interpretata da Camila Cabello, cantante e attrice notissima tra i più giovani. La trama, ovviamente, non differisce troppo dalla versione classica della favola: una povera orfana viene trattata da sguattera dalla perfida matrigna e dalle due sorellastre, sino a quando non incontra l’amore della propria vita. Si vive una volta sola. Carlo Verdone (nei panni di protagonista, sceneggiatore e regista) guida una troupe di chirurghi particolarmente amante degli scherzi. La vittima prediletta è un loro collega (interpretato da Rocco Papaleo), che però non subirà in silenzio per troppo tempo.