Nothing Phone (1): ecco quando arriva l'attesissimo smartphone

Fino ad ora sono pochissimi i dettagli emersi sul Nothing Phone (1). Tuttavia, il primo smartphone della start-up del co-fondatore di OnePlus, Carl Pei, è atteso con frenesia. Le indiscrezioni raccontano che il telefono arriverà in estate, ma poche ore fa è finalmente trapelato un rumor che rivela la probabile data di lancio e il prezzo del device.

Infatti, grazie al sito tedesco All Round PC, che ha rivelato il giorno dell’annuncio del primo telefono di Nothing, sappiamo che presto potremo osservare dal vivo il Nothing Phone (1). Inoltre, lo stesso giornale ha svelato il prezzo di lancio dello smartphone e, sebbene si tratti solo di un rumor anche questo, la cifra ipotizzata può essere un buon punto di riferimento. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, sembra che il primo telefono della compagnia cinese avrà a bordo un chipset Qualcomm Snapdragon di buon livello ma non da top di gamma e sarà dotato di una funzionalità interessante relativa alla ricarica. In ogni caso, l’attesa per il primo smartphone di Nothing è molto alta e possiamo supporre, senza alcun dubbio, che Carl Pei non deluderà le aspettative degli utenti.

Nothing Phone (1): data di lancio e prezzo

Lo smartphone, stando ad un’indiscrezione di All Round PC, sarà lanciato ufficialmente il prossimo 21 luglio. Purtroppo, non è chiaro se Nothing presenterà soltanto lo smartphone o, come tutti sperano, renderà anche effettivamente disponibile per l’acquisto il device.

Da questo rumor non sono emerse ulteriori informazioni sull’equipaggiamento e sulle specifiche tecniche del Nothing Phone (1) ma, stando al sito, lo smartphone costare circa 500 euro. Tirando le somme, il primo telefono della giovane azienda capeggiata da Carl Pei si posizionerebbe nella categoria dei medi di gamma.

Nothing Phone (1): come sarà

A condizione che le indicazioni offerte dalla compagnia siano corrette, il dispositivo dovrebbe avere un look trasparente e godere della funzione di ricarica wireless. Inoltre, da voci precedenti, è emerso che il primo smartphone firmato Nothing, avrà come sistema operativo Android con interfaccia Nothing OS e sotto il cofano un processore di fascia media targato Qualcomm, forse il nuovo Snapdragon 7 Gen 1.

Ricordiamo che lo scorso anno Nothing ha lanciato il suo primo prodotto: si tratta degli auricolari wireless ANC Nothing Ear (1), in vendita su Amazon a 99 euro.