Nova 5T ufficiale, caratteristiche e prezzo dello smartphone Huawei

23 Ottobre 2019 - Huawei non si ferma e dopo aver presentato il Mate 30, lancia in Italia il Nova 5T, smartphone top di gamma presentato nei mesi precedenti nel sud-est asiatico. Si tratta di un dispositivo top di gamma, che ha in comune molte caratteristiche tecniche con il Huawei P30. L’azienda cinese punta molto su questa gamma di smartphone, soprattutto per il mercato giovanile.

Il dispositivo, infatti, monta ben 5 fotocamere: una frontale e quattro nella parte posteriore. Design, prestazioni, immagini di ottima qualità sono le parole che hanno guidato lo sviluppo del dispositivo. L’obiettivo di Huawei è conquistare i più giovani, sempre alla ricerca di smartphone prestazionali, ma dall’ottimo rapporto qualità-prezzo. Il Nova 5T è già disponibile sul mercato e può essere acquistato a un prezzo di 429,99 euro. Per uno smartphone top di gamma è un prezzo abbordabile e che posiziona il Nova 5T in una fascia di mercato molto interessante e presidiata finora da aziende come OnePlus e Xiaomi.

Huawei Nova 5T: caratteristiche tecniche

Design e comparto fotografico costituiscono senza ombra di dubbio i punti di forza del nuovo smartphone prodotto dal gigante cinese. Il Nova 5T sfoggia un display FullView da 6,26 pollici con risoluzione FullHD+ che occupa quasi la totalità della superficie frontale e viene interrotto solamente da un piccolo foro che ospita la fotocamera anteriore. Sotto la scocca batte il SoC HiSilicon Kirin 980, lo stesso processore montato sui dispositivi top di gamma Huawei P30 e P30 Pro. Il Nova 5T dispone di 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

La connettività è garantita dai moduli Dual 4G VoLTE, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0, mentre la batteria, da 3.700 mAh, supporta la ricarica SuperCharge fino a 22,5 W. Completano le specifiche del nuovo Huawei Nova 5T il sensore delle impronte digitali laterale, una USB Type-C e il sistema operativo Android 9 Pie con interfaccia EMUI 9.1.1.

Huawei Nova 5T: 5 fotocamere

Il nuovo Huawei Nova 5T vanta ben 5 fotocamere : quattro posteriori e una anteriore. Sul retro della scocca del telefono è posizionato il sensore principale da 48 MegaPixel con apertura f/1.8 insieme al grandangolare Ultra Wide Angle da 16 MegaPixel con apertura f/2.2 e a due fotocamere da 2 MegaPixel con apertura f/2.4 per le macro e la profondità di campo. Infine, il sensore dedicato ai selfie: ben 32 MegaPixel e apertura f/2.0.

Huawei Nova 5T: disponibilità e prezzo

Il nuovo Huawei Nova 5T da oggi è disponibile in Italia nelle varianti cromatiche Crush Blue, Dark Black e Midsummer Purple al prezzo di 429,90 euro. Fino al 15 novembre, aggiungendo 1 euro in più, si avrà la possibilità di ricevere anche le FreeBuds Lite. L’offerta è valida presso l’Huawei Experience Store di Milano CityLife e sul relativo shop online, nonché presso gli altri negozi aderenti all’offerta.