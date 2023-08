Novità: arriva il film Rosso, bianco e sangue blu

Fonte foto: Prime Video

Rosso, bianco e blu: sono questi i colori presenti nella bandiera degli Stati Uniti e in quella del Regno Unito, i Paesi coinvolti in questo nuovo film in arrivo su Prime Video. Blu, però, è anche il sangue di uno di loro (in senso figurato, almeno). Mentre Alex Claremont-Diaz è il figlio della Presidente degli Stati Uniti, infatti, Henry è un nobile, e non uno qualunque: è il Principe d’Inghilterra. Ecco i protagonisti del film Rosso, bianco e sangue blu, diretto da Matthew López.

Il cast di Rosso, bianco e sangue blu

Il film Rosso, bianco e sangue blu è una commedia sentimentale e si basa sul romanzo di Casey McQuiston. La sceneggiatura è firmata da Matthew López e Ted Malawer. Il lungometraggio inoltre segna il debutto come regista e co-sceneggiatore di un film del drammaturgo premiato con un Tony Award Matthew López (già noto per The Inheritance).

I protagonisti del film sono interpretati da Taylor Zakhar Perez (che è Alex, il figlio della Presidente degli Stati Uniti) e Nicholas Galitzine (il principe Henry). Nel cast c’è anche Uma Thurman, che è la presidente degli Stati Uniti.

Tra gli altri interpreti figurano Clifton Collins Jr., Sarah Shahi, Rachel Hilson, Stephen Fry, Ellie Bamber, Thomas Flynn, Malcolm Atobrah, Akshay Khanna, Sharon D Clarke, Aneesh Sheth e Juan Castano. Prodotto da Greg Berlanti e Sarah Schechter, il film ha come produttori esecutivi Casey McQuiston, Michael Riley McGrath, Matthew López e Michael S. Constable.

La trama di Rosso, bianco e sangue blu

Alex ed Henry hanno molto in comune: sono belli, carismatici, famosi… e si disprezzano reciprocamente, senza mezzi termini. Il conflitto non crea grossi problemi, anche perché c’è un intero oceano a dividerli. Il problema nasce quando i due si incontrano e litigano pubblicamente. Uno scontro disastroso che, come è facile immaginare, diventa oro per i tabloid. La questione potrebbe addirittura incrinare le relazioni tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Le due famiglie e i collaboratori costringono dunque i due rivali a inscenare una tregua: bisogna salvare il salvabile e atteggiarsi come se tutto fosse tornato a posto. Ma, come nella più classica delle storie, quando si finge un’amicizia e si condivide del tempo insieme, talvolta la freddezza può trasformarsi in qualcosa di diverso… Ed è proprio ciò che succede ad Alex ed Henry. Il gelo tra loro inizia a mutarsi in una timida amicizia, lasciando spazio poi a qualcosa di più profondo di ciò che si sarebbero mai aspettati.

Quando esce Rosso, bianco e sangue blu

Non manca molto ormai all’uscita del film Rosso, bianco e sangue blu: arriverà in streaming su Prime Video l’11 agosto.