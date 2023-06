Nubia Red Magic 8S Pro sarà un mostro di potenza

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Il prossimo 5 luglio ci sarà l’evento ufficiale di Nubia dove verrà mostrato al mondo il nuovissimo gaming phone Nubia Red Magic 8S Pro. Uno smartphone che promette prestazioni altissime, grazie anche a una scheda tecnica con alcune differenze rispetto al passato e che vede per la prima volta su un dispositivo Android ben 24 GB di RAM. Oltre a questo, sappiamo poco riguardo, ma tra le informazioni a disposizione dovrebbe esserci quella sul processore in dotazione: un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 “Leadin Version“, cioè il modello potenziato del chip di Qualcomm che arriva a una frequenza massima di 3,36 GHz.

Nubia Red Magic 8S Pro: come sarà

Le indiscrezioni sulla scheda tecnica del nuovissimo Red Magic 8S Pro sono ancora piuttosto scarne, tuttavia su Weibo, il noto social network cinese, è stata Nubia stessa a condividere alcune interessanti immagini promozionali sul suo prossimo gaming phone.

Tra le informazioni confermate spicca sicuramente la presenza del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version con un quantitativo di RAM davvero spropositato: ben 24 GB, addirittura di più di quanta se ne trova su molti laptop di fascia alta.

La notizia ha subito incuriosito gli amanti della tecnologia e gli addetti ai lavori che attendono con ansia ulteriori informazioni sul dispositivo e sulle sue performance con i videogiochi. Anche la GPU Adreno 740 è stata potenziata, con il clock che passa da 680 MHz a 719 MHz.

Nessuna informazione ufficiale sulla memoria di archiviazione, ma sul web tra le ipotesi più probabili c’è quella che indica tagli fino a 1TB. Tra gli altri rumor, si parla di un display OLED da 6,8 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz.

Tra i vari teaser poster condivisi dal colosso cinese spuntano anche le prime conferme sulla batteria, con Nubia che ha optato per una capacità da 6.000 mAh con ricarica ultra-rapida a 165W. Infine, tra le immagini pubblicate su Weibo spicca quella che promette i 60 FPS stabili con il gioco Honkai: Star Rail, celebre RPG a sfondo fantasy, considerata una delle applicazioni più impegnative in termini di requisiti di sistema.

Nubia Red Magic 8S Pro: prezzo e disponibilità

Oltre a queste informazioni di cui sopra, non c’è altro sul nuovo Nubia Red Magic 8S Pro ma trattandosi di uno smartphone di fascia altissima non stupirebbe che l’azienda cinese abbia in programma ulteriori sorprese per gli utenti che, intanto, non possono che aspettare il prossimo 5 luglio con l’evento di presentazione ufficiale per il mercato asiatico.

Per il prezzo vale lo stesso discorso, anche se è possibile fare delle ipotesi partendo dal modello precedente di smartphone il Nubia Red Magic 8 Pro, che è disponibile anche in Italia nelle versioni:

Nubia Red Magic 8 Pro – 12/256 GB Matte: 649 euro

Nubia Red Magic 8 Pro – 16/512 GB Void: 799 euro

Nubia Red Magic 8 Pro – 16/512 GB Titanium: 799 euro

In questo caso, trattandosi di una versione con 24 GB di RAM, un processore overcloccato e una quantità maggiore di storage, il prezzo sarà sicuramente maggiore di questi appena elencati.