Nubia Z60 Fold in arrivo: come sarà il nuovo pieghevole

Secondo alcune indiscrezioni condivise dal leaker Paras Guglani (@passionategeekz su Twitter) Nubia sarebbe a lavoro sul suo primo foldable: lo Z60 Fold. L’azienda che recentemente ha rilasciato il suo Nubia Pad 3D, torna alla carica con un device di fascia alta pensato per sfidare il Samsung Galaxy Z Fold 4 (e il futuro Samsung Galaxy Z Fold 5) e il più recente Google Pixel Fold, presentato pochi giorni fa da Big G.

Ancora poche le indicazioni al riguardo ma, secondo i rumor sul web, la dotazione tecnica di questo foldable sarebbe da vero top di gamma con un processore Qualcomm Snapdragon e una batteria mai vista su un pieghevole: ben 5.000 mAh di capacità.

Nubia Z60 Fold: scheda tecnica

Stando alle indiscrezioni condivise da Paras Guglani questo nuovo foldable avrà un display AMOLED pieghevole da 7,3 pollici. Al momento non ci sono indicazioni riguardo al display esterno.

I rumor sul processore sono piuttosto vaghi e il leaker ha confermato che il Nubia Z60 Fold avrà in dotazione un chip di Qualcomm non meglio specificato.

Con buone possibilità potrebbe trattarsi del Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ma, alcuni rumor sul web hanno fatto intendere che l’azienda potrebbe optare anche per il prossimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, che si prevede arrivi in anticipo rispetto al tradizionale mese di dicembre.

Ma naturalmente il processore non è ancora pronto per essere commercializzato e il nuovo smartphone di Nubia potrebbe doversi accontentare di uno dei modelli precedenti che, comunque, sono chip di tutto rispetto utilizzati dai tutti i top di gamma attualmente sul mercato.

Dal tweet di Paras Guglani si legge che lo smartphone avrà 12 GB di RAM e due opzioni per l’archiviazione: 256 e 512 GB. Non è chiaro se la memoria sarà espandibile tramite microSD o meno. Per il comparto fotografico, invece, non ci sarebbero informazioni disponibili.

Nessuna indiscrezione nemmeno riguardo la connettività ma, questo smartphone avesse in dotazione il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (o addirittura Gen 3) allora potrà sicuramente utilizzare le reti 5G, le eSIM, il Bluetooth 5.3, il Wi-Fi 7 e i vari sistemi per il rilevamento della posizione tramite satellite. Si può dare per scontata, trattandosi di un top di gamma, la presenza del chip NFC.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh con ricarica rapida cablata a 100W. Se queste indiscrezioni fossero confermate rappresenterebbero davvero un passo avanti, i dati migliori mai visti per la batteria di un telefono pieghevole. Nessuna conferma nemmeno riguardo il sistema operativo ma con buone possibilità potrebbe trattarsi di Android 13, pronto a ricevere gli aggiornamenti alla versione 14.

Nubia Z60 Fold: quanto costerà

Al momento non ci sono indicazioni ufficiali da parte dell’azienda in merito al lancio ufficiale del nuovo Nubia Z60 Fold ma Paras Guglani fissa l’uscita al quarto trimestre del 2023. Lo stesso leaker indica tre tonalità di colore differenti disponibili, ma senza specificare quali. Naturalmente non ci sono indicazioni nemmeno riguardo all’arrivo sul mercato internazionale visto che, di solito, i foldable vengono prodotti in quantità limitate e solo per mercati specifici.

Per il prezzo è difficile fare delle ipotesi, tuttavia trattandosi di un foldable che vorrebbe essere un concorrente diretto di Samsung Galaxy Z Fold 4 e Google Pixel Fold, qualora arrivasse in Europa, difficilmente costerà meno di 1.800 euro.